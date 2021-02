'दक्षिण बनाम उत्तर' पर घिरे Rahul Gandhi, Smriti Irani ने बताया- एहसान फरामोश

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) एक बार फिर अपने बयान को लेकर घिर गए हैं. राहुल गांधी तिरुवनंतपुरम में बतौर वायनाड सांसद अपने अनुभव साझा करते हुए कुछ ऐसा कह गए कि पूरा मामला दक्षिण बनाम उत्तर भारत हो गया है. 'दक्षिण बनाम उत्तर' के बाद राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के निशाने पर आ गए हैं. बीजेपी ने राहुल गांधी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है.

राहुल गांधी के बयान पर ZEE NEWS से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, 'राहुल ने अमेठी की जनता को अपमानित किया है. यूपी के प्रति राहुल ने अपनी नफरत जाहिर की है. उन्होंने कहा, चुनाव हारने के बाद जनता पर आरोप लगा रहे हैं. राहुल जनता के सामने सालों ढोंग करते रहे. इससे पहले असम में जाकर राहुल ने गुजरातियों का अपमान किया था. उन्होंने सवाल किया कि अमेठी ने सबकुछ दिया, फिर क्यों भाग गए राहुल? आखिर राहुल के बयान पर प्रियंका, सोनिया गांधी क्यों चुप हैं?' स्मृति ने कहा, अमेठी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी. अमेठी मेरा परिवार है.

'थोथा चना बाजे घना.'

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने तीखा हमला बोलते हुए एक ट्वीट भी किया है. उन्होंने लिखा है- 'एहसान फरामोश! इनके बारे में तो दुनिया कहती है- थोथा चना बाजे घना.' बता दें, 2019 के लोक सभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी और तिरुवनंतपुरम की वायनाड सीट से चुनाव लड़े थे. इसी चुनाव में राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने पटखनी दी थी.

इसके साथ ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है. अनुराग ठाकुर ने कहा है, 'अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता की कमी होने की वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा. कृपया कन्फ्यूज न हों. भारत एक है.'

Your Complacency

and lack of Commitment

to your Constituency

is the reason you were Chased out...

please stop being so Confused.

The North Remembers.

India is One https://t.co/SfZ6HIYp6E

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) February 23, 2021