Advertisement
trendingNow13057230
Hindi Newsदेशरातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी, किस बात पर फूटा गुस्सा?

रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी, किस बात पर फूटा गुस्सा?

Rahul Gandhi: देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले  MBA छात्र एंजेल चकमा की मौत को लेकर सियासत छिड़ गई है. अब राहुल गांधी ने कहा कि  नफरत रातों-रात नहीं आती, सालों से इसे रोजाना - खासकर हमारे युवाओं को जहरीले कंटेंट और गैर-जिम्मेदाराना बातों के जरिए खिलाया जा रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 29, 2025, 01:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी, किस बात पर फूटा गुस्सा?

Angel Chakma: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले  MBA छात्र एंजेल चकमा के ऊपर कैंटीन में नस्लभेदी हमला हुआ, इसके बाद वो अस्पताल में कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे, आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया. इस वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, मामले को लेकर सीएम धामी ने कहा था कि ऐसी घटना कतई स्वीकार्य नहीं होगी, वहीं अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मामले को लेकर बीजेपी को टारगेट किया है, जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा? 

राहुल गांधी ने साधा निशाना
राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि नफरत रातों-रात नहीं आती, सालों से इसे रोजाना - खासकर हमारे युवाओं को जहरीले कंटेंट और गैर-जिम्मेदाराना बातों के जरिए खिलाया जा रहा है और रूलिंग BJP की नफरत फैलाने वाली लीडरशिप इसे नॉर्मल बना रही है. भारत सम्मान और एकता पर बना है, डर और गाली-गलौज पर नहीं. हम प्यार और डाइवर्सिटी वाला देश हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल गांधी ने की दुआएं
हमें एक मरा हुआ समाज नहीं बनना चाहिए जो साथी भारतीयों को टारगेट किए जाने पर भी नजरे फेर ले, हमें सोचना होगा और सामना करना होगा कि हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं, साथ ही लिखा कि देहरादून में अंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ, वह एक भयानक हेट क्राइम है.  मेरी दुआएं चकमा परिवार और त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हैं, हमें आपको अपने साथी भारतीय भाई-बहन कहने पर गर्व है.

क्या है मामला 
इसी महीने की 9 तारीख को एंजेल चकमा और उनका छोटा भाई माइकल देहरादून के सेलाकुई इलाके में राशन लेने जा रहे थे. तभी 6 लोगों के एक ग्रुप ने उन्हें रोका और उन पर नस्लीय आधारित कमेंट करते हुए उन्हें चीनी कहना शुरू कर दिया. खुद को चीनी सुनने के बाद एंजेल ने शांति से इसका विरोध किया और कहा कि मैं चीनी नहीं हूं. हम भारतीय हैं. हमें यह साबित करने के लिए सबूत देने की जरूरत है? इसके बाद एंजेल की इसी बात से भड़ककर 6 लोगों के ग्रुप ने उनपर चाकू से हमला शुरू कर दिया. जिसमें एंजेल चकमा बुरी तरह से घायल हो गए थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Rahul Gandhi

Trending news

'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
BMC polls
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
digvijay singh news
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
Unnao rape case
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Mohan Bhagwat
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...
Supreme Court
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, कहा- ये डरावना मामला
kuldeep singh sengar
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, कहा- ये डरावना मामला
किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक
BMC Election 2026
किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक
अब संगठन की याद तब कांग्रेस को पावरफुल बनाने से चूके दिग्विजय, जनसंघ कनेक्शन भी!
digvijay singh news
अब संगठन की याद तब कांग्रेस को पावरफुल बनाने से चूके दिग्विजय, जनसंघ कनेक्शन भी!
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला