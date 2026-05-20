रायबरेली में राहुल का आपत्तिजनक बयान; PM मोदी-अमित शाह और RSS पर को लेकर ये क्या बोल गए नेता प्रतिपक्ष

Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि BJP-RSS को खुलकर कहो आप लोगों ने मिलकर देश को बेचने का काम किया है.
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PM Modi: अक्सर देखा जाता है कि पक्ष-विपक्ष में किसी न किसी बात को लेकर तकरार छिड़ी रहती है. एक बार फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि जब भी BJP-RSS के लोग आपके सामने आएं और नरेंद्र मोदी-अमित शाह की बात करें तो आप उनसे खुलकर कहिए, आप लोगों ने मिलकर देश को बेचने का काम किया है.
जब भी BJP-RSS के लोग आपके सामने आएं और नरेंद्र मोदी-अमित शाह की बात करें तो आप उनसे खुलकर कहिए
नरेंद्र मोदी-अमित शाह गद्दार हैं। BJP-RSS गद्दार हैं, क्योंकि आप लोगों ने मिलकर देश को बेचने का काम किया है।
BJP-RSS ने संविधान पर, वीरा पासी जी, गांधी जी और अंबेडकर जी पर हमला… pic.twitter.com/PiMQnRRmW8
इसके अलावा कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विदेश मत जाएं, सोना न खरीदें, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें, आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा, देखिए कुछ महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस, दाल, चावल के दाम कहां जाते हैं. खुलकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना मत खरीदें, विदेश न जाएं और खुद हजारों करोड़ रुपये के जहाज में विदेश जाते हैं.
साथ ही साथ कहा कि चुनाव से पहले कहा गया कि पेट्रोल, गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे. आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान से बाहर भेज रहे हैं. अंबानी रूस से पेट्रोल खरीदकर बाहर बेचते हैं और उस पैसे से वे नरेंद्र मोदी की फंडिंग करते हैं, यह सच्चाई है.
नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है. अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी. वे आपसे कहेंगे, रोएंगे और कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है. मैं आपको बता रहा हूं, गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और RSS की है क्योंकि इन्होंने इसे(संविधान) खत्म किया है.
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