कितने विमानों का हुआ...ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी ने एस. जयशंकर को घेरा, सरकार से पूछा ये सवाल?

Operation Sindoor: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पहले से जानकारी दी, जो एक गंभीर अपराध है. इसके अलावा क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.

राहुल गांधी ने पूछा सवाल

राहुल गांधी ने विदेशी मंत्री से पूछा कि ऐसा करने की इजाजत किसने दी और इसकी वजह से भारतीय वायुसेना के कितने विमानों को नुकसान हुआ? उन्होंने एक्स पर एस जयशंकर का एक वीडियो शेयर करते हुए ये सवाल खड़ा किया है.

कांग्रेस ने घेरा

इससे पहले केरल कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए पूछा, कृपया हमें बताएं कि यह वीडियो AI द्वारा बनाया गया है? क्या ये सच है? यकीन नहीं होता कि वह हमारे विदेश मंत्री हैं और उन्होंने ऐसा कहा. यह लगभग नोटबंदी जैसा है, जिन लोगों के पास काला धन था, उन्हें पता था कि क्या होने वाला है और बाकी देश को कुछ पता नहीं था. वाकई मास्टरस्ट्रोक!

वीडियो में सुनी गई ये बात

वीडियो में देखा जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को दी गई थी कि हमारी सेना आतंकवादियों के अड्डे पर स्ट्राइक करने जा रही है, न की सेना पर. ऐसे में उन्होंने सेना को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उनकी बात नहीं सुनी.

Informing Pakistan at the start of our attack was a crime.

EAM has publicly admitted that GOI did it.

1. Who authorised it?

2. ⁠How many aircraft did our airforce lose as a result? pic.twitter.com/KmawLLf4yW

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 17, 2025