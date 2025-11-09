'हमारे पास सबूत हैं और इसे हम जल्द दिखाएंगे...', वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का दावा, जल्द करेंगे सबूतों का खुलासा

Vote Chori: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है. उन्होंने रविवार 9 नवंबर 2025 को भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है और उनके पास इसके सबूत हैं, जिसका वह जल्द ही खुलासा करने वाले हैं. कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला हो रहा है. उन्होंने कहा कि देश में लगभग 25 लाख वोट चुराए गए हैं और हर 8 में से एक वोट में हेराफेरी की गई है.

वोट चोरी के सबूत

राहुल गांधी ने दावा किया,' वोट चोरी साफ तौर पर की गई है. 25 लाख वोट चुराए गए हैं. 8 में से हर 1 वोट चुराया गया है. डेटा देखने के बाद मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी यही हुआ है. यह भाजपा और चुनाव आयोग की व्यवस्था है. हमारे पास और सबूत हैं और हम कुछ समय बाद इसे दिखाएंगे.' उन्होंने भाजपा पर चुनावी धांधली का ओरप लगाते हुए कहा,' मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है और SIR इसे छुपाने और संस्थागत बनाने का एक तंत्र है.'

पीएम मोदी पर लगाया आरोप

कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी, गृहमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त संयुक्त रूप से संविधान और लोकतंत्र पर हमला करने के लिए जिम्मेदार है. राहुल गांधी ने कहा,' हमारे पास विस्तृत जानकारी है. हमने अभी तक काफी कम जानकारी दी है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि लोकतंत्र और अंबेडकर जी के संविधान पर हमला हो रहा है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार संयुक्त साझेदारी बनाकर ऐसा कर रहे हैं. इससे देश और भारत माता को नुकसान हो रहा है.'

हरियाणा में वोट चोरी पर बोले

इससे पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कांफ्रेस में हरियाणा विधनसभा के साल 2024 के चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 25 लाख फर्जी वोट हैं. राहुल गांधी ने कहा,' अब हमारे पास सबूत है कि भारत में मतदाता सूची झूठ है.' इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में भारत की जेन जी जनरेशन और युवाओं से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करने का आग्रह किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि हरियाणा चुनावों में कांग्रेस की अनुमानित जीत को हार में बदलने के लिए एक योजना बनाई गई थी.