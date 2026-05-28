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इनकार करना जवाब नहीं है...CBSE ने खारिज किया नेता विपक्ष का दावा, फिर क्या बोले राहुल गांधी?

Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने CBSE और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, उन्होंने CBSE से 4 सवाल भी किए, साथ ही साथ कहा 18.5 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में पड़ गया है, वे सच जानने के हकदार हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 28, 2026, 09:16 AM IST
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इनकार करना जवाब नहीं है...CBSE ने खारिज किया नेता विपक्ष का दावा, फिर क्या बोले राहुल गांधी?

CBSE Digital Evaluation System: अक्सर देखा जाता है कि किसी न किसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी विपक्ष पर निशाना साधते रहते हैं. अब CBSE के नए डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चल रहे डिजिटल इवैल्यूएशन ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) विवाद पर बोर्ड के स्पष्टीकरण पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. मामले को लेकर राहुल गांधी ने CBSE और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. जानिए पूरा मामला क्या है. 

डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम

दरअसल, CBSE ने हाल ही में 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डिजिटल इवैल्यूएशन (ऑन-स्क्रीन मार्किंग) सिस्टम लागू किया है, इस सिस्टम के जरिए कॉपियों की जांच कंप्यूटर स्क्रीन पर की जाती है. इसे लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, टीचरों और अभिभावकों ने भी आरोप लगाया है कि इसमें तकनीकी गड़बड़ियां हुईं और छात्रों का नंबर गलत तरीके से दर्ज हुआ है. 

CBSE से किए 4 सवाल

इस आरोप के बाद राहुल गांधी ने CBSE से चार सवाल किया, जिसमें उन्होंने पूछा कि  CBSE ने यह कॉन्ट्रैक्ट Coempt कंपनी को क्यों दिया? और किसके आदेश पर? कॉन्ट्रैक्ट देने में किन नियमों को तोड़ा या नजरअंदाज किया गया? यह कंपनी पहले Globerena नाम से विवादों में रही है, CBSE को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया? इस कंपनी के मालिकों का मोदी सरकार से क्या संबंध है?

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नाम बदला, पर नीयत वही है

उन्होंने आगे कहा कि नाम बदला, पर नीयत वही, फितरत वही, इतिहास सबको पता था, फिर भी ठेका दिया गया. ऐसी कंपनी के हाथ में 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा. यह गलती नहीं बल्कि यह सोचा-समझा षड़यंत्र है. आगे उन्होंने लिखा कि हम मांग करते हैं कि इस पूरे घोटाले के असली दोषियों को सामने लाने के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच और SIT का गठन तत्काल किया जाए. CBSE के Gen Z साथियों - आपकी मेहनत, आपका भविष्य, कोई चुरा नहीं पाएगा. हम इस साजिश की तह तक जाएंगे, और इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे. 

CBSE ने दिया जवाब

जिसका जवाब देते हुए CBSE ने लिखा CBSE, कोएम्प्ट एडुटेक को कॉन्ट्रैक्ट देने के आरोपों को खारिज करता है, यह गलत, गुमराह करने वाला और तथ्यों पर आधारित नहीं है. CBSE ने एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देने में जनरल फाइनेंशियल रूल्स प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया है. CBSE ने 28.08.2025 को सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आंसर बुक के डिजिटल इवैल्यूएशन के लिए RFP जारी किया और क्वालिफाइड बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया. 

राहुल गांधी ने कही ये बात

इनकार करना कोई जवाब नहीं है. शिक्षा मंत्री और CBSE मेरे पूछे गए चार आसान सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? 18.5 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में पड़ गया है, वे सच जानने के हकदार हैं.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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