'ये शर्म की बात है..., कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर पीएम को घेरा; देश बेचने का लगाया आरोप

Rahul Gandhi Targets PM Modi On Trade Deal: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अपने 'X' हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह पीएम को ट्रेड डील और एपस्टीन फाइल्स से जुड़े मामलों पर घेरते नजर आ रहे हैं.
Rahul Gandhi Attacks PM Modi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार ( 23 फरवरी 2026) को पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उनपर राष्ट्रीय स्तर पर कई शर्मनाक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया. उन्होंने अमेरिकी व्यापार समझौते और एपस्टीन मामले से जुड़े आरोपों पर भी बात की. राहुल गांधी की यह टिप्पणी पीएम मोदी के 'AI शिखर सम्मेलन' में कांग्रेस के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन की आलोचना करने और इसे गंदी-बेशर्म राजनीति बताने के बाद सामने आई है.
राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक वीडियो संदेश शेयर करते हुए लिखा,' मोदी जी, आप शर्म की बात करते हो? शर्म की बात मैं आपको बताता हूं. एपस्टीन फाइल्स में आपका, आपके मंत्री और आपके मित्र का साथ में नाम आना, ऐसे घिनौने अपराधी के साथ आपका नाम जुड़ा होना, ये शर्म की बात है. आपने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है, जिसमें आपने देश को बेच दिया, ये शर्म की बात है. हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दिया. ये शर्म की बात है.'
राहुल गांधी ने अमेरिका में गौतम अडानी के अभियोग मामले का मुद्दा उठाते हुए लिखा,' पूरा देश जानता है, अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस ने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है क्योंकि वो BJP और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है. 14 महीनों से उसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई. ये शर्म की बात है. मोदी जी, आप अपने मित्रों अनिल अंबानी, अडानी और अपने लिए जो उचित समझें, वो कीजिए. मैं और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर देश की रक्षा करते रहेंगे. एक इंच पीछे नहीं हटेंगे.'
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 23, 2026
बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एपस्टीन से अपने कथित संबंधों पर पहले ही सफाई दे दी है. उन्होंने कहा कि अमेरिका में बिताए 8 सालों के दौरान उनकी मुलाकात यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से निजी तौर पर केवल 3-4 बार हुई थी. ये मुलाकातें तब हुईं जब वे इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर होने के बाद बहुपक्षवाद (Multilateralism) पर इंडिपेंडेंट कमीशन से जुड़े थे और एपस्टीन के साथ उनका केवल एक ही ईमेल एक्सचेंज हुआ था. पुरी ने दावा किया कि ये बैठकें साल 2017 में उनके यूनियन कैबिनेट में शामिल होने से पहले हुई थीं और इसका डीटेल पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद था.
