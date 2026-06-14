Rahul Gandhi: अमेरिका और ईरान के बीच शांति की बात की जा रही है लेकिन स्थितियां कुछ और ही हैं. दोनों देश एक दूसरे के ऊपर जमकर हमला कर रहे हैं. इस जंग की भेंट कई बेगुनाह और निर्दोष लोग भी चढ़ गए हैं. इसी में कुछ भारतीय भी हैं. बीते दिन होर्मुज स्ट्रेट के पास हुए हमले में कई भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी. जिसके बाद अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है, साथ ही साथ कहा कि न अफसोस, न माफी, उल्टा, अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है.