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न अफसोस, न माफी... अमेरिका की करतूत पर भड़के राहुल गांधी; PM मोदी पर भी बोला हमला

Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चुप रहते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका को न अफसोस, न माफी, उल्टा, अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 14, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:51 PM IST
न अफसोस, न माफी... अमेरिका की करतूत पर भड़के राहुल गांधी; PM मोदी पर भी बोला हमला

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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