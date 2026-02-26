'ये नॉर्थ कोरिया नहीं भारत है...,' यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, लंबे-चौड़े पोस्ट में पीएम मोदी पर बरसे राहुल

Rahul Gandhi: नई दिल्ली में 'इंडिया AI इम्पैक्ट' के दौरान कांग्रेस युवा मोर्चा की ओर से किए गए शर्टलेस प्रदर्शन के बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर बवाल मचा है. अब इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए केंद्र पर शांतिपूर्ण असहमति को दबाने का आरोप लगाया. उन्होंने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि अगर आप संवैधानिक तरीकों से सत्ता में काबिज लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपका जेल जाना लगभग निश्चित है.

'शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अपराध नहीं है...'

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा,' आज भारत में Compromised PM के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे-धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है, जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है. सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं, तो लाठी, मुकदमा और जेल यह लगभग तय है. पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई तो जवाब मिला लाठियों से. देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने BJP के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जाँच की मांग की. उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया. एक बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ. न्याय की मांग को व्यवस्था के लिए असुविधा मानकर हटा दिया गया.'

प्रदर्शन करने वालों को राष्ट्रविरोधी बताया जा रहा है

राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों को राष्ट्रविरोधी करार दिया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है. उन्होंने कहा,' युवा कांग्रेस ने देश का अहित करने वाले US ट्रेड डील का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें देशविरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया. जब आम लोग जहरीली हवा के खिलाफ खड़े हुए तो पर्यावरण की चिंता को भी राजनीति कहकर दबा दिया गया. जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया, तो उन्हें देशविरोधी करार दिया गया. आंसू गैस, रबर की गोलियां, पानी की बौछारें और लाठियां यही संवाद का माध्यम बना. जब आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के हक के लिए खड़े हुए, तो उन पर भी शक की नजर डाली गई मानो अपने अधिकार मांगना अपराध हो. यह कैसा लोकतंत्र है, जहां कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम सवालों से डरते है? जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है? शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं लोकतंत्र की आत्मा है. सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं उसकी ताकत है. लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेह रहती है.'

राहुल गांधी ने आगे लिखा,' मोदी जी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं, भारत है. जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे और असहमति को दुश्मन तब लोकतंत्र मर जाता है।.' बता दें कि कांग्रेस नेता की ओर से ये टिप्पणियां भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के अध्यक्ष उदय भानु चिब और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद आईं, जिन्हें नई दिल्ली में AI शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में आयोजित शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस ने की गिरफ्तारी

पुलिस ने गिरफ्तारी कर चिब को प्रदर्शन का मास्टरमाइंड बताया और उसे हिरासत में ले लिया. इस मामले में कुल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं. राहुल गांधी ने इससे पहले गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हुए उन्हें बब्बर शेर कॉमरेड बताया था. उन्होंने कहा था,' मुझे यूथ कांग्रेस में अपने बब्बर शेर सहयोगियों पर गर्व है, जिन्होंने समझौतावादी प्रधानमंत्री के खिलाफ देश के हित में निडर होकर आवाज उठाई है.' उन्होंने आगे कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार के खिलाफ सवाल उठाना अपराध नहीं माना जाना चाहिए.