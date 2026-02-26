Advertisement
trendingNow13123375
Hindi Newsदेशये नॉर्थ कोरिया नहीं भारत है..., यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, लंबे-चौड़े पोस्ट में पीएम मोदी पर बरसे राहुल

'ये नॉर्थ कोरिया नहीं भारत है...,' यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, लंबे-चौड़े पोस्ट में पीएम मोदी पर बरसे राहुल

Rahul Gandhi Targets PM On Shirtless Protest: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने 'X' हैंडल पर 'इंडिया AI इम्पैक्ट' के दौरान कांग्रेस युवा मोर्चा की ओर से किए गए शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 26, 2026, 04:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ये नॉर्थ कोरिया नहीं भारत है...,' यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, लंबे-चौड़े पोस्ट में पीएम मोदी पर बरसे राहुल

Rahul Gandhi: नई दिल्ली में 'इंडिया AI इम्पैक्ट' के दौरान कांग्रेस युवा मोर्चा की ओर से किए गए शर्टलेस प्रदर्शन के बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर बवाल मचा है. अब इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए केंद्र पर शांतिपूर्ण असहमति को दबाने का आरोप लगाया. उन्होंने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि अगर आप संवैधानिक तरीकों से सत्ता में काबिज लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपका जेल जाना लगभग निश्चित है. 

'शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अपराध नहीं है...' 

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा,' आज भारत में Compromised PM के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे-धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है, जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है. सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं, तो लाठी, मुकदमा और जेल यह लगभग तय है. पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई तो जवाब मिला लाठियों से. देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने BJP के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जाँच की मांग की. उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया. एक बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ. न्याय की मांग को व्यवस्था के लिए असुविधा मानकर हटा दिया गया.'

ये भी पढ़ें-  'भारत के बढ़ते दबदबे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे...', राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शन करने वालों को राष्ट्रविरोधी बताया जा रहा है

राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों को राष्ट्रविरोधी करार दिया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है. उन्होंने कहा,' युवा कांग्रेस ने देश का अहित करने वाले US ट्रेड डील का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें देशविरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया. जब आम लोग जहरीली हवा के खिलाफ खड़े हुए तो पर्यावरण की चिंता को भी राजनीति कहकर दबा दिया गया. जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया, तो उन्हें देशविरोधी करार दिया गया. आंसू गैस, रबर की गोलियां, पानी की बौछारें और लाठियां यही संवाद का माध्यम बना. जब आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के हक के लिए खड़े हुए, तो उन पर भी शक की नजर डाली गई  मानो अपने अधिकार मांगना अपराध हो. यह कैसा लोकतंत्र है, जहां कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम सवालों से डरते है? जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है? शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं लोकतंत्र की आत्मा है. सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं उसकी ताकत है. लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेह रहती है.' 

 

राहुल गांधी ने आगे लिखा,' मोदी जी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं, भारत है. जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे और असहमति को दुश्मन तब लोकतंत्र मर जाता है।.' बता दें कि कांग्रेस नेता की ओर से ये टिप्पणियां भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के अध्यक्ष उदय भानु चिब और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद आईं, जिन्हें नई दिल्ली में AI शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में आयोजित शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.    

ये भी पढ़ें- राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर; मशीनों ने तोड़े लोगों के 'परिवार' 

 

पुलिस ने की गिरफ्तारी 

पुलिस ने गिरफ्तारी कर चिब को प्रदर्शन का मास्टरमाइंड बताया और उसे हिरासत में ले लिया. इस मामले में कुल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं. राहुल गांधी ने इससे पहले गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हुए उन्हें बब्बर शेर कॉमरेड बताया था. उन्होंने कहा था,' मुझे यूथ कांग्रेस में अपने बब्बर शेर सहयोगियों पर गर्व है, जिन्होंने समझौतावादी प्रधानमंत्री के खिलाफ देश के हित में निडर होकर आवाज उठाई है.' उन्होंने आगे कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार के खिलाफ सवाल उठाना अपराध नहीं माना जाना चाहिए. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Rahul Gandhi

Trending news

यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
Rahul Gandhi
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
Supreme Court
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
Anil Kumar Reddy Yeddula
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
operation sindoor
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
punjaab
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
NCERT Book Controversy
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन