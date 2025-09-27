साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, 4 देशों के नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात

Rahul Gandhi South America Visit: कांग्रेस नेता राहुल गांधी साउथ अमेरिका के दौरे पर हैं. इसकी जानकारी कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज पवन खेड़ा की ओर से दी गई.
Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने साउथ अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं. इसकी जानकारी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ओर से शनिवार 27 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया दी गई है. उन्होंने बताया कि अपने दौरे पर राहुल गांधी नेताओं और छात्रों के साथ संवाद करेंगे. बता दें कि इससे पहले वह मलेशिया भी गए थे, जिसको लेकर राहुल भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल भी खड़े किए गए थे.
कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज पवन खेड़ा की ओर से दी गई इस जानकारी में यह नहीं बताया गया कि राहुल गांधी साउथ अमेरिकी दौरे पर किन देशों में रहेंगे और न ही उन्होंने यह जानकारी दी कि वह कितने दिनों के लिए देश से बाहर रहेंगे.
Leader of the Opposition in Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi, has embarked on a visit to South America. He is scheduled to engage with political leaders, university students, and members of the business community across four countries.
— Pawan Khera (@Pawankhera) September 27, 2025
पवन खेड़ा ने अपनी पोस्ट में लिखा,' लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर गए हैं. उनका 4 देशों के राजनीतिक नेताओं, यूनिवर्सिटी के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से मिलने का कार्यक्रम है.'
राहुल गांधी की यह सितंबर के महीने में पहली विदेश यात्रा है. इससे पहले वह मलेशिया की यात्रा पर थे. इसको लेकर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था. राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे. वहीं भाजपा ने भी इसको लेकर उनपर जमकर हमला बोला था. वहीं उनकी सुरक्षा टीम ने भी राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर आपत्ती जताई थी.
राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा पर भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपनो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि वह इन दिनों मलेशिया में छुट्टियां बिता रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति की धूल-गर्मी कांग्रेस के युवराज के लिए बेहद ज्यादा थी. इसलिए उन्हें छुट्टी मनाने जाना पड़ रहा है. बता दें कि राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा खत्म करने के बाद मलेशिया गए थे.
राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर गए हैं. उनकी यात्रा के दौरान 4 देशों के राजनीतिक नेताओं, यूनिवर्सिटी के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से मिलने का कार्यक्रम है.
इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी कितने दिनों के लिए दक्षिण अमेरिका गए हैं.
