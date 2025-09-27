Advertisement
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, 4 देशों के नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात

Rahul Gandhi South America Visit:  कांग्रेस नेता राहुल गांधी साउथ अमेरिका के दौरे पर हैं. इसकी जानकारी कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज पवन खेड़ा की ओर से दी गई.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 27, 2025, 10:09 AM IST
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, 4 देशों के नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात

Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने साउथ अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं. इसकी जानकारी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ओर से शनिवार 27 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया दी गई है. उन्होंने बताया कि अपने दौरे पर राहुल गांधी नेताओं और छात्रों के साथ संवाद करेंगे. बता दें कि इससे पहले वह मलेशिया भी गए थे, जिसको लेकर राहुल भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल भी खड़े किए गए थे. 

साउथ अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी 

कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज पवन खेड़ा की ओर से दी गई इस जानकारी में यह नहीं बताया गया कि राहुल गांधी साउथ अमेरिकी दौरे पर किन देशों में रहेंगे और न ही उन्होंने यह जानकारी दी कि वह कितने दिनों के लिए देश से बाहर रहेंगे.

पवन खेड़ा ने अपनी पोस्ट में लिखा,' लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर गए हैं. उनका 4 देशों के राजनीतिक नेताओं, यूनिवर्सिटी के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से मिलने का कार्यक्रम है.'   

ये भी पढ़ें- '...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', क्यों लद्दाख हिंसा पर पूर्व मंत्री बोले- फट गया प्रेशर कुकर

मलेशिया भी गए थे राहुल 

राहुल गांधी की यह सितंबर के महीने में पहली विदेश यात्रा है. इससे पहले वह मलेशिया की यात्रा पर थे. इसको लेकर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था. राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे. वहीं भाजपा ने भी इसको लेकर उनपर जमकर हमला बोला था. वहीं उनकी सुरक्षा टीम ने भी राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर आपत्ती जताई थी.   

ये भी पढ़ें- पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की भारतीय दादी, कहानी रुला देगी

भाजपा ने जताई थी आपत्ति 

राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा पर भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपनो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि वह इन दिनों मलेशिया में छुट्टियां बिता रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति की धूल-गर्मी कांग्रेस के युवराज के लिए बेहद ज्यादा थी. इसलिए उन्हें छुट्टी मनाने जाना पड़ रहा है. बता दें कि राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा खत्म करने के बाद मलेशिया गए थे. 

FAQ

राहुल गांधी कहां गए हैं?

राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर गए हैं. उनकी यात्रा के दौरान 4 देशों के राजनीतिक नेताओं, यूनिवर्सिटी के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से मिलने का कार्यक्रम है. 

कितने दिनों के लिए गए हैं राहुल गांधी?

इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी कितने दिनों के लिए दक्षिण अमेरिका गए हैं.

