Rahul Gandhi ने India-China Border Dispute पर कहा- 'डेपसांग गंवाया, DBO खतरे में'

नई दिल्ली: केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद और पूर्व यूपीए अध्यक्ष राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) ने चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर (India-China Border Dispute) केंद्र सरकार को एक बार फिर घेरा है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार (GOI) शांत बैठी है, वह चीन (China) की आक्रामकता का जवाब नहीं दे रही है.

बता दें कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम भारत-चीन बॉर्डर (India-China Border) पर डेपसांग को गंवा चुके हैं. केंद्र सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है. ऐसा ही चलता रहा तो चीन दौलत बेग ओल्डी (DBO) को भी छीन लेगा.

डेपसांग गंवा चुका है भारत: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'चीन ने भारत को धमकाने के लिए अपनी पारंपरिक और साइबर आर्मी जुटाई. ये भारत सरकार के लिए झटका है. मेरे शब्दों को नोट कर लीजिए, डेपसांग में हमारी जमीन चली गई है और डीबीओ खतरे में है. भविष्य में भारत सरकार को इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे.'

China mobilized its conventional & cyber forces to threaten India. GOI buckled.

Mark my words, our land in Depsang is gone and DBO is vulnerable.

GOI’s cowardice will lead to tragic consequences in the future. pic.twitter.com/zkLIEg850I

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 3, 2021