सुबह आंखें मलते हुए राहुल गांधी जो चाहें कर देते है पोस्ट... कांग्रेस नेता के GEN Z वाले पोस्ट पर कंगना ने दिया तगड़ा जवाब

Kangana Ranaut: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'जेनरेशन जी' वाले एक्स पोस्ट पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने निशाना साधा है. भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा देश को शर्मसार करने वाले बयान दिए हैं. वह जेनरेशन जी को विरोध करने के लिए बुला रहे हैं और यह कहते हुए कि नेपाल मॉडल यहां लागू किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि नेपाल में जेनरेशन जी ने एक वंशवादी सरकार को गिराया है.

#WATCH | Kullu, Himachal Pradesh | Over Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's Gen Z post on X, BJP MP Kangana Ranaut says, "Rahul Gandhi has always given statements that shame the country... He is calling Gen Z to protest, implying that the Nepal Model should be implemented here, but he… pic.twitter.com/hNY0QyjDnk — ANI (@ANI) September 19, 2025

कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी को नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है... वह सुबह उठते हैं और आंखें मलते हुए जो चाहें पोस्ट कर देते हैं. राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि नेपाल में उनके जैसे वंशवादियों को उखाड़ फेंका गया है और लोकतंत्र स्थापित किया गया है. अगर वह अपनी हरकतें जारी रखते हैं तो उन्हें इस देश से भागने पर मजबूर होना पड़ेगा. उन्होंने पहले भी देश में अस्थिरता लाने की साजिश रची थी और अमेरिका में हमारे देश को बचाने की भीख मांगी थी. हम उनके कार्यों के कारण क्रोधित और अपमानित महसूस कर रहे हैं.

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर साधा निशाना

इस बीच, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को एकबार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का नाम लिए बिना कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा. बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र को नष्ट करने वालों को रक्षा करने का भी आरोप लगाया था. इससे पहले एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा था कि देश के युवा, देश के छात्र, देश की जेन जी, संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी रोकेंगे. मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं. जय हिंद!