वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछा-'आप किसे बचा रहे हैं?'
Hindi Newsदेश

वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछा-'आप किसे बचा रहे हैं?'

Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग(ECI)से उन आरोपों पर सवाल उठाया है कि आयोग उन लोगों को बचा रहा है जो असली वोटरों के नाम हटाना चाहते हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 18, 2025, 02:50 PM IST
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछा-'आप किसे बचा रहे हैं?'

Rahul Gandhi Voter Deletion Charge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह उन लोगों को बचा रहा है जो असली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रहे हैं. 
उन्होंने कहा कि, Rahul Gandhi ने कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में वोटक लिस्ट से नाम हटाए जाने का पूरा मामला सबसे सामने रख दिया है. खड़गे ने X पर लिखा, अलंद में मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले की जांच कर रही CID ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र लिख लेकिन चुनाव आयोग ने दोषियों तक पहुंचने के लिए जरूरी जानकारी दबा दी.

खड़गे ने कौन से 3 सवाल पूछे?
अपनी बात में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 सवाल उठाए. पहला, चुनाव आयोग किसे बचाने की कोशिश कर रहा है?. दूसरा, क्या BJP उन सरकारी संस्थाओं को कमजोर कर रही है जो हमारे लोकतंत्र की रक्षा करती हैं?. तीसरा सवाल, क्या हमारा लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था को बर्दाश्त कर सकता है जहां 'वोट चोरी की फैक्ट्री' हमारी चुनाव प्रणाली को खत्म कर रही हो?

यह भी पढ़ें: संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, बीजेपी ने साधा राहुल पर निशाना

अशोक गहलोत ने भी घेरा
पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने गोदाबाई नाम की एक महिला का उदाहरण दिया जिनका नाम 12 अन्य लोगों के साथ वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था. गहलोत ने कहा, "गोदाबाई नाम की एक महिला है, किसी ने गलत तरीके से लॉगइन करके 12 लोगों के नाम हटा दिए और भी लोगों के नाम हटाने की कोशिश की गई लेकिन उसे रोक दिया गया. जाहिर है, गोदाबाई को इसकी कोई जानकारी नहीं थी." उन्होंने आगे कहा, "जिन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल लोगों के नाम हटाने के लिए किया गया वो कर्नाटक के नहीं हैं बल्कि अलग-अलग राज्यों के हैं.

राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए?
Rahul Gandhi ने आरोप लगाया कि, हमें चुनाव आयोग के अंदर से मदद मिलनी शुरू हो गई है. मैं साफ कर रहा हूं कि अब हमें चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी मिल रही है, पहले ऐसा नहीं होता था. लेकिन अब हमें जानकारी मिल रही है और यह रूकेगा नहीं. भारत की जनता ये स्वीकार नहीं करेगी, एक बार जब युवाओं को पता चल जाएगा कि वोट चोरी हो रहे हैं तो उनकी ताकत सामने आ जाएगी. 

ज्ञानेश कुमार पर लगाए गंभीर आरोप
राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाया कि, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरी करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं और उन्हें पूरी जानकारी नहीं है कि मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं में किस तरह की धोखाधड़ी हो रही है. विपक्ष के नेता ने कहा, चुनाव दर चुनाव, कोई न कोई कुछ लोगों का समूह पूरे भारत में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए व्यवस्थित रूप से निशाना बना रहा है. मुख्य तौर पर जो विपक्ष को वोट दे रहे हैं दलित, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है जो विपक्ष को वोट देते हैं.

यह भी पढ़ें: 'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट, आधारहीन हैं आरोप...' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब

चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया?
ECIने कांग्रेस नेता के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. आयोग ने कहा कि, किसी भी वोटर का नाम ऑनलाइन तरीके से नहीं हटाया जा सकता. चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, Rahul Gandhi के आरोप गलत और बेबुनियाद हैं. चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए बिना उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता.

