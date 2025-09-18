'चुनाव आयोग में हमारे आदमी...' वोट चोरी पर हमें अंदर से मिल रही जानकारी; राहुल गांधी का बड़ा दावा

Rahul Gandhi Press Conference: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें देश में कथित मतदान धोखाधड़ी को उजागर करने में भारत के चुनाव आयोग ( ECI ) के लिए काम करने वाले लोगों से मदद मिल रही है.
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी ने साधा निशाना
राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़े को लेकर नया दावा किया है. उन्होंने कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए आरोप लगाए कि इस क्षेत्र में 6018 मतदाताओं को वोट डिलीट किए गए. राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह इस देश के युवाओं को यह समझाने और दिखाने की दिशा में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में किस तरह धांधली हो रही है. मैं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में एक मजबूत दावा करने जा रहा हूं. मैं भारत के लोगों को एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं, जो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि भारत का चुनाव आयोग उन लोगों को बचा रहा है, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट किया है. कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6018 वोट हटाए गए. राहुल ने कहा कि हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में आलंद में कुल कितने वोट हटाए गए। संभवतः यह संख्या 6,018 से कहीं ज्यादा है.
मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से करता हूं प्यार: राहुल गांधी
राहुल गांधी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं और उन्हें पूरी जानकारी है कि मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने में किस तरह धोखाधड़ी हो रही है. राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनाव दर चुनाव, कोई न कोई, कुछ लोगों का समूह पूरे भारत में व्यवस्थित तरीके से मतदाताओं को निशाना बनाकर उनके नाम हटा रहा है. अलग-अलग समुदायों, खासकर जो विपक्ष को वोट दे रहे हैं, दलित, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है जो विपक्ष को वोट देते हैं. हमने यह कई बार सुना है और अब हमें इसका 100 प्रतिशत प्रमाण मिल गया है. मैं इस मंच पर ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जो 100 प्रतिशत प्रमाणों पर आधारित न हो. मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने देश, संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्यार करता है और मैं उस प्रक्रिया की रक्षा कर रहा हूं. मैं 100 प्रतिशत प्रमाणों पर आधारित नहीं होने वाला हूं, जिन्हें आप निर्धारित कर सकते हैं.
राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि आलंद में, मतदाताओं के नाम पर 6,018 आवेदन दाखिल किए गए थे. जिन लोगों ने कथित तौर पर ये आवेदन दाखिल किए थे, उन्होंने वास्तव में इन्हें कभी दाखिल ही नहीं किया था. इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सांसद ने कुछ तथाकथित सबूत भी दिखाए. एक उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी ने गोदाबाई नाम की एक महिला मतदाता का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि गोदाबाई नाम की एक महिला के नाम पर फर्जी लॉगिन बनाए गए. इससे 12 वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए. गोदाबाई को इसकी कोई जानकारी नहीं थी. राहुल गांधी ने बताया कि इन डिलीशन के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर कर्नाटक के बाहर के थे. अलग-अलग राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया, खास तौर पर कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाकर. इन वोटों को खास तौर पर उन बूथों पर डिलीट किया गया जहां कांग्रेस पार्टी जीत रही थी. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से की गई. इस दौरान, गोदाबाई की राहुल गांधी ने सूर्यकांत और नागराज जैसे कुछ व्यक्तियों के नाम भी गिनाए.
