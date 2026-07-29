Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /DNA: जब चर्चा पेपर लीक पर, तो भाषण में अंधभक्त-RSS कहा से आया? राहुल गांधी ने क्यों चुने सोशल मीडिया वाले शब्द

DNA: जब चर्चा पेपर लीक पर, तो भाषण में अंधभक्त-RSS कहा से आया? राहुल गांधी ने क्यों चुने सोशल मीडिया वाले शब्द

लोकसभा की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन्हें रिकॉर्ड से ही हटाना पड़ा. पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा के दूसरे दिन आज लोकसभा में राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 29, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:02 PM IST
DNA: जब चर्चा पेपर लीक पर, तो भाषण में अंधभक्त-RSS कहा से आया? राहुल गांधी ने क्यों चुने सोशल मीडिया वाले शब्द

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जब चर्चा पेपर लीक पर, तो भाषण में अंधभक्त-RSS कहा से आया? जानिए पूरी डिटेल
DNA2 min ago
2
Haryana news3 min ago
3
School Assembly News Headlines7 min ago
4
ranbir kapoor ramayan9 min ago
5
Delhi Lakshmi Yojana14 min ago