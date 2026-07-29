/DNA: जब चर्चा पेपर लीक पर, तो भाषण में अंधभक्त-RSS कहा से आया? राहुल गांधी ने क्यों चुने सोशल मीडिया वाले शब्द

इस भटकाव से क्या हुआ. जो मुद्दा देश के करोड़ों छात्रों से जुड़ा था. जिसपर देश की संसद में गंभीर चर्चा हो रही थी, उसे RSS जैसे राष्ट्रवादी संगठन के खिलाफ मोड़ दिया. अक्टूबर 2016 में देशभर में RSS की करीब 55,000 दैनिक शाखाएं लगती थी.

मार्च 2026 में यह संख्या बढ़कर 88 हजार 949 हो गई. यानी दस साल में RSS की दैनिक शाखाओं की संख्या 33 हजार 949 बढ़ी। यानी करीब 62 प्रतिशत की बढ़त। औसत के हिसाब से देखें तो इस दौरान हर दिन 10 नई शाखाएं खुलती रही हैं.

2017 में आरएसएस साप्ताहिक मिलन के 14 हजार 896 कार्यक्रम करता था. 2026 में इनकी संख्या बढ़कर 32 हजार 606 हो गई. यानी साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम में करीब 119 प्रतिशत की बढ़त हुई. साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम में वो लोग शामिल होते हैं जो दैनिक शाखाओं में शामिल नहीं हो सकते हैं।

2017 में आरएसएस की मासिक मंडलियां 7 हजार 594 थीं, जो 2026 में बढ़कर 13 हजार 211 हो गईं. ये 74 प्रतिशत की बढ़त है.

आरएसएस के सदस्यों की संख्या कितनी है इसका कोई सटीक सार्वजनिक आंकड़ा नहीं है. 2025 में Washington Post ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि RSS से जुड़े पुरुष स्वयंसेवकों की संख्या करीब 50 लाख हो सकती है.