/DNA: जब चर्चा पेपर लीक पर, तो भाषण में अंधभक्त-RSS कहा से आया? राहुल गांधी ने क्यों चुने सोशल मीडिया वाले शब्द

DNA Hindi: जो व्यवस्था संसद और संविधान से चलनी चाहिए उसे सड़क से चलाने की कोशिश हो रही है. हालांकि दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है. यहां जो होगा वो संसद से होगा, संविधान के मुताबिक होगा, वही हो भी रहा है. परीक्षा को लीकप्रूफ बनाने के लिए संसद से कानून बन रहा है.लोकसभा में आज ये बिल पास हो गया. लेकिन उससे पहले सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनावपूर्ण संवाद हुआ. राहुल गांधी ने आज इस बिल पर लोकसभा में अपनी बात रखी.
अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कई ऐसी बातें कहीं जिन्हें सदन की कार्यवाही से हटाना पड़ा. उनके भाषण में कुछ ऐसे शब्द भी थे, जो सिर्फ सोशल मीडिया के शब्दकोष में होते हैं। उन शब्दों को राहुल गांधी आज सोशल मीडिया से उठाकर संसद ले आए।
पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा के दूसरे दिन आज लोकसभा में राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा. दोपहर एक बजकर चार मिनट के बाद राहुल गांधी ने सदन में बोलना शुरू किया. करीब 50 मिनट तक उन्होंने अपनी बात कही. इस दौरान कई बार सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई.
राहुल गांधी राजनीति के पुरोधा हैं. वो जानते हैं कि कब कहां कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए. सड़क पर उतर कर उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था. उसी मुद्दे पर संसद में चर्चा हो रही थी. फिर सदन में राहुल गांधी अचानक अंधभक्त और आरएसएस की चर्चा क्यों करने लगे. राहुल गांधी की अंधभक्त थ्योरी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे.
#DNAमित्रों | चर्चा पेपर लीक पर, भाषण में अंधभक्त-RSS क्यों? सोशल मीडिया के शब्द.. संसद लेकर आ गए राहुल#DNA #DNAWithRahulSinha #RahulGandhi #RSS #Parliament @rahulsinhatv pic.twitter.com/qu2PXsuphz
— Zee News (@ZeeNews) July 29, 2026
जंतर-मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन 35 दिन चला. इन 35 दिनों में आपने क्या कभी आपने किसी सामान्य प्रदर्शनकारी के हाथ में आरएसएस के खिलाफ कोई पर्चा या पोस्टर देखा? नहीं देखा होगा और अगर कहीं दिखा भी होगा, तो ऐसे एक-दो प्रदर्शनकारियों के हाथ में, जिनका संबंध किसी राजनीतिक दल से था। सामान्य प्रदर्शनकारियों का आरएसएस विरोध से कोई सरोकार नहीं था। यही कारण है कि प्रदर्शन के मंच से भी आपने आरएसएस के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं सुनी होगी।
लोगों की नाराजगी पेपर लीक के खिलाफ थी. पेपर लीक रोकने के नाकाम सिस्टम के खिलाफ थी. इसकी विरोध के केंद्र में पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा सिस्टम था. एजेंडा पेपर लीक रोकने वाले कानून की मांग थी. आज लोकसभा में उसी एजेंडे पर चर्चा हो रही थी. अब सोचिए चर्चा पेपर लीक के खिलाफ बिल की थी. अचानक राहुल गांधी उस चर्चा को RSS के खिलाफ ले आए. जो मंच पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून पर चर्चा के लिए था राहुल गांधी ने उसे RSS विरोध का मंच बना दिया.
आज राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी कैसी राजनीति करना चाहते हैं. पेपर लीक पर चर्चा में अंधभक्त और आरएसएस का जिक्र क्यों हुआ। क्यों राहुल गांधी ने उस मुद्दे को ही भटका दिया जिसे लेकर वो पिछले कुछ दिनों से सड़क से संसद तक सक्रिय थे. क्यों राहुल गांधी मूल मुद्दे से भटक जाते हैं.
इस भटकाव से क्या हुआ. जो मुद्दा देश के करोड़ों छात्रों से जुड़ा था. जिसपर देश की संसद में गंभीर चर्चा हो रही थी, उसे RSS जैसे राष्ट्रवादी संगठन के खिलाफ मोड़ दिया. अक्टूबर 2016 में देशभर में RSS की करीब 55,000 दैनिक शाखाएं लगती थी.
मार्च 2026 में यह संख्या बढ़कर 88 हजार 949 हो गई. यानी दस साल में RSS की दैनिक शाखाओं की संख्या 33 हजार 949 बढ़ी। यानी करीब 62 प्रतिशत की बढ़त। औसत के हिसाब से देखें तो इस दौरान हर दिन 10 नई शाखाएं खुलती रही हैं.
2017 में आरएसएस साप्ताहिक मिलन के 14 हजार 896 कार्यक्रम करता था. 2026 में इनकी संख्या बढ़कर 32 हजार 606 हो गई. यानी साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम में करीब 119 प्रतिशत की बढ़त हुई. साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम में वो लोग शामिल होते हैं जो दैनिक शाखाओं में शामिल नहीं हो सकते हैं।
2017 में आरएसएस की मासिक मंडलियां 7 हजार 594 थीं, जो 2026 में बढ़कर 13 हजार 211 हो गईं. ये 74 प्रतिशत की बढ़त है.
आरएसएस के सदस्यों की संख्या कितनी है इसका कोई सटीक सार्वजनिक आंकड़ा नहीं है. 2025 में Washington Post ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि RSS से जुड़े पुरुष स्वयंसेवकों की संख्या करीब 50 लाख हो सकती है.
पिछले 10 साल में RSS का विस्तार समाजसेवा और सकारात्मक सोच का परिणाम है. इसी सकारात्मक सोच का परिणाम है कि सोशल मीडिया पर भी आरएसएस के लाखों फॉलोअर्स हैं. जंतर-मंतर आंदोलन में शामिल जेन जी वाली पीढ़ी सोशल मीडिया के जरिए आरएसएस से जरूर परिचित होगी.
राहुल गांधी ने आज दूसरों को छोटा समझने वाली बौद्धिक गलती भी की. उन्होंने आज लोकसभा में बार-बार अंधभक्त शब्द का प्रयोग किया. अंधभक्त शब्द का प्रयोग राहुल गांधी ने किसके लिए किया, इसे समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि भारतीय परंपरा में अंधभक्त किसे कहा जाता है।
भारतीय ज्ञान परंपरा में अंधभक्त उसे कहा गया है जो बिना सोचे-समझे निर्णय करता है. बिना तर्क के किसी की भी बात मान लेता है. अब सवाल ये है कि राहुल गांधी संसद में किसे अंधभक्त कह रहे थे. संसद में तो पेपर लीक विरोधी बिल पर चर्चा हो रही थी. तर्क दिए जा रहे थे. फिर अधंभक्त का जिक्र क्यों. समझिए ये सोशल मीडिया की भाषा है.
हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया पर राजनीतिक पार्टियों के समर्थक एक दूसरे को ट्रोल करने के लिए कुछ खास मुहावरों का प्रयोग करते हैं. जिस अंधभक्त शब्द का प्रयोग राहुल गांधी ने संसद में किया उसका इस्तेमाल सरकार विरोधी वर्ग करता है. कांग्रेस समर्थकों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है आज हम इसपर चर्चा नहीं करेंगे. इन शब्दों से आप सभी परिचित हैं
समझिए, राहुल गांधी संसद में खड़े होकर लीक रोकनेवाले कानून पर अपनी बात नहीं कह रहे थे. वो जेन जी की समस्याओं को स्वर नहीं दे रहे थे. वो संसद से अपने समर्थकों और सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी नैरेटिव बनानेवाले यूजर्स को संबोधित कर रहे थे. बीजेपी इसे आम भारतीय मतदाताओं का अपमान बता रही है. बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी सोशल मीडिया की भाषा में भारतीय मतदाताओं के उस बड़े वर्ग को अंधभक्त कह रहे थे चुनाव में मौजूदा सत्ता को चुनती आई है. ये सिर्फ संसद में विवादित शब्द के प्रयोग का मुद्दा नहीं है. ये आम भारतीय मतदाताओं के अपमान का मुद्दा है.
जेन जी को मतलब ही नहीं है कि संसद में क्या चल रहा है. उन्होंने आंदोलन किया, अपनी मांग मंगवाई और आगे बढ़ गए। सवाल राहुल गांधी का है. राहुल गांधी ने आज लोकसभा में सिर्फ सोशल मीडिया वाली भाषा का ही प्रयोग नहीं किया. सोशल मीडिया में खास नैरेटिव के तहत प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का मुद्दा भी उठाया जा रहा है. राहुल गांधी ने आज इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया. सिर्फ उठाया ही नहीं कुछ ऐसा भी कहा जिसपर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई. सदन की कार्यवाही से राहुल के बयान को हटाया गया. सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की. आज शाम राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उसमें फिर फायरिंग का मुद्दा उठाया.