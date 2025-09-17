 1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब में बाढ़ पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत, की ये मांग
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब में बाढ़ पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत, की ये मांग

Rahul Gandhi: पंजाब में आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है. फसलें और पशुधन बर्बाद हो गया है, जिससे राज्य को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. इसको लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:49 PM IST
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब में बाढ़ पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत, की ये मांग

Punjab Floods: पंजाब में आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है. फसलें और पशुधन बर्बाद हो गया है, जिससे राज्य को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. इसको लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पीएम मोदी को लिखे खत में कहा कि पंजाब को केंद्र द्वारा दिए गए 1,600 करोड़ रुपये की राहत 'घोर अन्याय' है.उन्होंने कहा कि बाढ़ की वजह से 4 लाख एकड़ से ज्यादा धान की फसल नष्ट हो गई है और 10 लाख से ज्यादा पशु मर गए हैं. राज्य को कम से कम 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. राहुल गांधी ने सरकार से आग्रह किया है कि बाढ़ प्रभावित पंजाब को फौरन उचित मदद और मुआवजा दिया जाए.

'यह संकट साहसिक कदम की मांग करता है'

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने खत में कहा, 'यह संकट साहसिक कदम की मांग करता है. मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नुकसान का जल्दी आकलन किया जाए और एक व्यापक राहत पैकेज दिया जाए.' पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक,  'गांधी ने पीएम मोदी से कहा कि पंजाब में हुए नुकसान का तुरंत, पारदर्शी और सटीक आकलन किया जाए और राज्य के लिए तुरंत व्यापक राहत और पुनर्वास पैकेज की घोषणा की जाए.' उन्होंने आगे कहा, 'बाढ़ ने कई क्षेत्रों को अगले समय के लिए उपजाऊ नहीं रहने दिया है. आज भी हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हैं और कई गांव संपर्क से कटे हुए हैं.'

यह खत राहुल गांधी के पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हाल ही में दौरे के कुछ दिनों बाद लिखा है. इस दौरे के दौरान गांधी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत कार्यों का जायजा लिया.

'1,600 करोड़ रुपये की मदद क्रूर मजाक'

इस दौरान लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने गुरदासपुर में बाढ़ से प्रभावित किसानों से भी मुलाकात की. कांग्रेस नेता परगट सिंह ने गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वह पंजाब की दर्द को अच्छे से समझते हैं. वहीं, 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद की घोषणा की थी. उन्होंने पंजाब का दौरा भी किया और हेलीकॉप्टर से स्थिति का जायजा लिया था.  वहीं, इससे पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के मंत्री भी केंद्र सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये की मदद 'क्रूर मजाक' और लोगों के साथ 'अपमान' है.

पंजाब बाढ़ रिपोर्ट: 56 लोगों की मौत

ताजा बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में कुल 1,98,525 हेक्टेयर में फसल बर्बाद हुआ है, जिसमें गुरदासपुर (40,169 हेक्टेयर), पटियाला (17,690 हेक्टेयर), तरनतारन (12,828 हेक्टेयर), फाजिल्का (25,182 हेक्टेयर), फिरोजपुर (17,257 हेक्टेयर) और कपूरथला (17,574 हेक्टेयर) आदि में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. पंजाब के आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह के मुताबिक, राज्य भर में बाढ़ की वजह से अब तक कुल 56 लोगों की मौत हो चुकी है.

