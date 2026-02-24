Advertisement
Hindi Newsदेशमुझे बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर क्या बोले राहुल और खरगे?

'मुझे बब्बर शेर साथियों पर गर्व है', युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर क्या बोले राहुल और खरगे?

Uday Bhanu Chib: युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने केंद्र सरकार की आलोचना की है. राहुल गांधी ने शांतिपूर्ण विरोध को लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 24, 2026, 02:18 PM IST
Rahul Gandhi: दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ‘भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के बाद सियासी माहौल गरमा गया है. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

शांतिपूर्ण विरोध हमारा लोकतांत्रिक अधिकार: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट कर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रति एकजुटता जताई. उन्होंने लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक विरासत है. यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है. मुझे युवा कांग्रेस में अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने ‘समझौतावादी प्रधानमंत्री’ के खिलाफ देश के हित में निडर होकर आवाज उठाई है.

राहुल गांधी ने गिरफ्तारी को तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण बताते हुए कहा कि सच को सामने लाने के लिए आवाज उठाना अपराध नहीं है. सत्ता के सामने सच्चाई का आईना रखना देशभक्ति है. डरो मत सच्चाई और संविधान हमारे साथ हैं.

ये भी पढ़ें: बहस की जरूरत नहीं, जाना चाहते हो तो चले जाओ... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और पार्टी नेता के बीच तीखी नोकझोंक

गौरतलब है कि उदय भानु चिब को मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में स्थित भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत हिरासत में लिया है. इनमें धारा 196 भी शामिल है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास या भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है और गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आती है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस चिब को पटियाला हाउस कोर्ट लेकर गई. अदालत ने पुलिस द्वारा मांगी गई 7 दिन की हिरासत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

जांच अपराध शाखा को सौंपी गई

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन से जुड़ी जांच को अपराध शाखा को सौंप दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है, जिसमें कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रदर्शन की प्रकृति शामिल है. घटना ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है. एक ओर कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रही है, वहीं सरकार समर्थक इसे कानून-व्यवस्था का मामला बता रहे हैं.

व्यापार समझौते पर राहुल ने सरकार को घेरा

इस बीच, राहुल गांधी ने हाल में हुए भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की भी आलोचना की. गांधी ने आरोप लगाया कि यह समझौता किसानों, कपड़ा उद्योग और देश की डेटा सुरक्षा के हितों से समझौता करता है. कांग्रेस नेता ने कहा कि अमेरिका के साथ हुआ व्यापार समझौता देश के हितों के खिलाफ है. उनके मुताबिक, इससे किसानों और वस्त्र उद्योग को नुकसान पहुंचेगा और डेटा सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े होंगे. 

कांग्रेस कायर नहीं है: मल्लिकार्जुन खरगे

इस बीच, उदय भानु चिब की गिरफ्तारी की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कड़ी निंदा की. खरगे ने कहा कि मैं इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं. आज का युवा रोजगार के लिए बेताब है और देश का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि लोग प्रधानमंत्री से नाराज हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है. 

खरगे ने कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और विपक्षी दलों को निशाना बनाकर डराने की कोशिश की जा रही है. ये लोग कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और उसमें भय पैदा करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस न तो डरती है और न ही कायर है.

ये भी पढ़ें: ‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा, क्या रणनीति में भी होगा कोई बदलाव?

कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें संसद में आकर अपनी नीतियों का बचाव करना चाहिए. खरगे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री खुद संसद में जवाब देने से बचते हैं. वे हमारे युवा नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं.

खरगे ने हाल में हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार की नीतियों से देश के हितों को नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति कमजोर हुई है और इससे देश की छवि प्रभावित हुई है.

