क्या जुबीन गर्ग को भारत रत्न देना चाहते है राहुल गांधी? सिंगर को लेकर कही ये बात

Rahul Gandhi Pays Tribute To Singer Zubin Garg: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने असम के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से मुलाकात की. उन्होंने सिंगापुर में हुई घटना की पारदर्शी जांच की मांग की. 

Oct 17, 2025, 04:58 PM IST
Singer Zubeen Garg: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को असम के कामरूप जिले में दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने जुबीन गर्ग के परिवार से भी मुलाकात की और सिंगापुर में हुई घटना की पारदर्शी जांच की मांग की. सिंगर जुबीन गर्ग के लिए भारत रत्न की मांग करने वाले सवाल के जवाब में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहा कि मैं विषय से भटकना नहीं चाहता. मैं चर्चा को संवेदना व्यक्त करने और असम के लोगों को यह बताने से नहीं रोकना चाहता कि हम जुबीन गर्ग से प्यार करते हैं. हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं. हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं लेकिन सबसे पहले हम पारदर्शिता और न्याय चाहते हैं. सिंगापुर में जो हुआ असम में हर किसी को यह पता होना चाहिए और यह जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर है.

 

सरकार बताए सिंगापुर में क्या हुआ था

गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने परिवार से कहा कि मैं बेहतर परिस्थितियों और खुशहाल परिस्थितियों में आना पसंद करता. जब मैं 17 साल का था तब मैं सिक्किम में पर्वतारोहण का कोर्स करने गया था और हर दिन जब हम प्रशिक्षण के लिए जाते थे तो मैं अपने सामने कंचनजंगा पर्वत को देखता था और मुझे उस पर्वत की सबसे अच्छी बात यह लगी कि वह ईमानदार, पारदर्शी, अडिग और सुंदर था. आज जब मैं आ रहा था गौरव ने बताया कि ज़ुबीन ने कहा था कि वह कंचनजंगा हैं और मुझे तुरंत एहसास हुआ कि वह कंचनजंगा हैं क्योंकि उनमें कंचनजंगा के गुण थे. यह एक त्रासदी है जिसका सामना पूरे राज्य ने किया है. मैंने परिवार से बात की और उन्होंने मुझसे बस एक ही बात कही है कि हमने अपने जुबीन को खो दिया है और हम बस यही चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए. सरकार का कर्तव्य है कि जो कुछ हुआ है उसकी तुरंत जांच करे, पारदर्शी तरीके से जांच करे और परिवार को बताए कि सिंगापुर में क्या हुआ था.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत.

Rahul Gandhi

