Rahul Gandhi: बीजेपी के आरोपों का राहुल गांधी ने दिया जवाब, कह दी ये बड़ी बात

'सरकार और पीएम अडानी मामले से डरे हुए हैं'

राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि सरकार और पीएम अडानी मामले से डरे हुए हैं इसलिए उन्होंने यह 'तमाशा' तैयार किया है. मुझे लगता है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा. मुख्य सवाल यह है कि मोदी जी और अडानी जी के बीच क्या संबंध है.

In the morning, I went to Parliament and spoke with the Speaker (Lok Sabha) that I want to speak. Four ministers of the govt had put allegations against me so I have a right to keep my views in the house. I'm hopeful that I will be allowed to Speak in Parliament tomorrow: Rahul… https://t.co/6fxaOLM8qo pic.twitter.com/SI03RUotM6

— ANI (@ANI) March 16, 2023