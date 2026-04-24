गिरवी रखी मार्कशीट, गेमिंग से जीते 5 लाख...फिर बदला रास्ता, IRS की बेटी का रेप- मर्डर करने वाला राहुल मीणा कैसे बन बैठा अपराधी?

Rahul Meena Case: दिल्ली की अमर कॅालोनी में एक युवक ने IRS की बेटी के साथ रेप किया और फिर उसे मौत की नींद सुला दिया. आरोपी राहुल मीणा ने कभी सट्टे के लिए अपनी मार्कशीट तक गिरवी पर रख दी थी.
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Rahul Meena Case: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो लोगों को अंदर तक झकझोर देते हैं. दिल्ली की अमर कॅालोनी में कुछ ऐसा ही हुआ जिसने हर किसी को दहशत में डाल दिया है, यहां पर एक युवक ने IRS की बेटी साथ रेप किया गया और उसे मौत की नींद सुला दिया. आरोपी को अपराध के रास्ते पर सट्टे की लत ने ढकेल दिया, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे की लत ऐसी लगी की उसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी. कभी सट्टे में 5 लाख रुपए जीतने वाले लड़के ने सट्टे के लिए अपनी मार्कशीट तक गिरवी पर रख दी थी. जानिए एक पढ़ने लिखने वाले लड़के से अपराधी बनने तक की कहानी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल मीणा शुरुआती दिनों में पढ़ाई में काफी अच्छा छात्र माना जाता था, 10वीं में 73 प्रतिशत जबकि 12वीं में करीब 90 प्रतिशत अंक उसने हासिल किया था. 12वीं के बाद से ही उसकी प्राथमिकता बदल गई. इसके बाद वो तीन पत्ती, लूडो जैसे ऐप के चक्कर में उलझ गया और फिर इसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा. शुरुआत में वो इस गेम को टाइम पास करने के लिए खेलता था लेकिन धीरे-धीरे रकम बढ़ती गई और ये खेल सट्टे में बदल गया.
जब उसके पैसे खत्म हो गए तो वो लोगों से उधार पैसे लेने लगा और चीजें बेचकर पैसे जुटाने लगा, उसे ऐसी लत लगी कि वो मोबाइल फोन, बाइक यहां तक कि घर के सामान तक दांव पर लगा दिए. जब उसके पास ये सब खत्म हो गया तो उसने अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तक गिरवी पर रख दी, ताकि उसे जो पैसे मिले उससे सट्टा लगा सके और हार की भरपाई कर सके.
रिपोर्ट के मुताबिक वो ऑनलाइन गेम में करीब 5 लाख रुपए भी जीता था. इस जीत के बाद उसे लगने लगा कि वो इस खेल को पूरी तरह से समझ चुका है. फिर वो दोस्तों की आईडी से गेम खेलने लगा. हालांकि, जब उसे हार का सामना करना पड़ा तो उसके दोस्त उसपर पैसे लौटाने का दबाव बनाने लगे, फिर वह दिल्ली आया और नौकरी करने लगा, उसके रिश्तेदार ने दिल्ली में आईआरएस के घर पर उसे नौकरी दिला दी थी.
हालांकि यहां पर भी वो लगातार गेम खेलता रहा और धीरे-धीरे दुकानदारों से उधार लेना शुरू कर दिया, जब उधारी नहीं चुका पाया तो दुकानदारों और उसके बीच विवाद बढ़ गया. विवाद की वजह से उसे आईआरएस ने नौकरी से निकाल दिया. इसके बाद वो काम पर लौट आया और घर वालों से झूठ बोला कि छुट्टी पर आया है, गांव में भी वो लगातार ऑनलाइन गेम खेलता रहा, और यहां पर भी दोस्तों के पैसे वो हार गया. फिर वो दिल्ली चोरी करने के इरादे से वापस लौटा लेकिन यहां जो कुछ भी हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया. राहुल के परिजनों का कहना है कि उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत थी, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पर चला गया.
22 अप्रैल को सुबह राहुल दिल्ली में आईआरएस के घर पहुंचा और दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुआ और छत पर स्टडी रूम में पहुंचा. वहां पर भारी वस्तु से मारकर लड़की को बेहोश किया फिर चार्जिंग केबल से उसका गला घोंट दिया. इससे पहले वो अलवर में अपने दोस्ती की वाइफ का रेप किया और वहां से एंबुलेंस से लिफ्ट लेकर दिल्ली पहुंचा. यहां पर उसने रेप और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया.
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