जम्मू-कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ सेव किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित

Parcel train to transport apples from Kashmir to Delhi: कश्मीर के सेब उत्पादकों और बागवानी उद्योग के हितधारकों ने 15 सितंबर, 2025 को बडगाम से दिल्ली के आदर्श नगर तक एक डेडिकेटेड डेली पार्सल ट्रेन शुरू होने से सेव उत्पादकों ने अपने कारोबार में बरकत आने की उम्मीद जताई है. दरअसल नेशनल हाईवे NH-44 पर चल रहे व्यवधानों के बीच इस मालगाड़ी सेवा को किसी जीवनरेखा के रूप में देखा जा रहा है. नेशनल हाईवे मौसम की खराब स्थितियों के चलते बार-बार बंद हो रहा था, जिससे सेब व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा था. एपल इंडस्ट्री को पहले ही पीक फ़सल सीज़न के दौरान 150-200 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हो चुका है क्योंकि NH44 पूरे दो हफ्तों तक बंद रहा.

मालगाड़ी बनेगी इकॉनमी की लाइफ लाइन

बागवानी क्षेत्र कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो कश्मीर की लगभग 80 फीसदी आबादी का भरण-पोषण करता है और जम्मू-कश्मीर की जीडीपी में 10-15% का योगदान देता है. चूंकि एपल इंडस्ट्री का मूल्य ₹15000 करोड़ से अधिक है, इसलिए इस ट्रेन सेवा से स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी बढ़ावा मिलने और उत्पादकों और व्यापारियों के बीच विश्वास बहाल होने की उम्मीद है.

फेरे बढ़ाने की मांग

कश्मीर फल संघ के अध्यक्ष बशीर अहमद ने कहा, 'घाटी में फिलहाल 22 से 25 मीट्रिक टन सेब पैदा होता है. ये पीक सीजन है, जो नवंबर के अंत तक चलेगा. ये कटाई का सबसे अच्छा समय है. नेशनल हाईवे इतने लंबे समय तक बंद रहा और इससे काफी समस्याएं हुईं. हमने बहुत पहले सरकार से अपील की थी कि एक ट्रेन शुरू की जाए और अब जब ये शुरू हो गई है, तो ये स्वागत योग्य कदम है. हम सरकार और उपराज्यपाल दोनों के आभारी हैं. ये ट्रेनें जम्मू और दिल्ली जाएंगी. हमारे पास हर दिन लगभग 1000 ट्रक भेजने के लिए तैयार हैं और एक दिन में दो पार्सल ट्रेनों से समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम आभारी हैं कि सेवा शुरू हो गई. ये मालगाड़ी न सिर्फ दिल्ली, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों तक जाए, जिससे हमें अपनी पैदावार भेजने में आसानी हो.

उत्पादकों ने इस पहल का स्वागत किया. कश्मीर फल संघ के उपाध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा, 'यह बहुत बड़ा लाभ होगा. अगर 50 डिब्बों वाली बड़ी ट्रेनें चलाई जाएं और ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए जाएं, तो हम करीब 25 से 30 करोड़ सेब के बॉक्स आसानी से भेज सकेंगे. सरकार को विशेष रूप से कटाई के मौसम में ट्रेनों की संख्या बढ़ानी होगी.

टाइमिंग और माल भाड़ा भी जानिए

यह ट्रेन, जो प्रतिदिन सुबह 6:15 बजे बडगाम से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:00 बजे दिल्ली पहुंचेगी, सेबों को बाजार में जल्द पहुंचाएगी और उनकी ताजगी बनाए रखेगी. इस ट्रेन में 8 पार्सल डिब्बे हैं, प्रत्येक डिब्बे में 23 मीट्रिक टन सेब होगा. किसान, माल ढुलाई संचालन सूचना प्रणाली (FOIS) पोर्टल के जरिए अपनी फसल भेजने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं. उत्पादकों का मानना ​​है कि मालगाड़ी सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगी. यह सेवा ट्रकों की तुलना में काफ़ी सस्ती और ज़्यादा भरोसेमंद है. श्रीनगर से दिल्ली तक इसकी प्रति पेटी 40 रुपये की निश्चित दर होगी.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक पोस्ट में सेव उत्पादकों के सशक्तिकरण पर ज़ोर दिया, वहीं जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंत्रालय को धन्यवाद दिया. मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा, 'सरकार पर्दे के पीछे से रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही थी. हमें उम्मीद है फल और अन्य चीजें ढोने के लिए भविष्य में रेफ्रिजरेटेड कंटेनर ट्रेनों को शामिल किया जाएगा. इस पार्सल ट्रेन के विस्तार में आगे कश्मीरी केसर, अखरोट और हस्तशिल्प जैसी अन्य वस्तुओं तक भी होने की संभावना है.