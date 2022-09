Narendra Modi Birthday: रेल मंत्री ने PM मोदी को अनोखे तरीके से दी जन्मदिन की बधाई, स्टेशन पर झाड़ू लगा कही ये बात

PM Modi Birthday Wishes: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का आज (17 सितंबर को) जन्मदिन है. पीएम मोदी (PM Modi) 72 साल के हो गए हैं. इस मौके पर तमाम नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन (PM Modi Birthday) की शुभकामनाएं दी हैं. इस बीच, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनोखे तरीके से जन्मदिन की बधाई थी. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन (Hazrat Nizamuddin Railway Station) पर झाड़ू लगाई और स्वच्छता का संदेश दिया.

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री ने लगाई झाड़ू

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाने का वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'स्वच्छता ही सेवा.'

इन विभागों में आज से स्वच्छता अभियान शुरू

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज से भारतीय रेलवे, पोस्ट ऑफिस, दूरसंचार, आईटी और देश के अन्य विभागों में स्वच्छता के लिए अभियान शुरू हो गया है. जिस तरह से पीएम मोदी ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है, स्वच्छता भी सेवा का एक बड़ा पर्याय है.

From today, a campaign for cleanliness has started in Indian Railways, Post offices, Telecom, IT & other departments of the country. The way PM Modi has made politics a medium of service, cleanliness too, is a great synonym for service: Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/CtZjomQ6Wt

