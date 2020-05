फंसे हुए श्रमिकों को घर पहुंचाना बड़ी चुनौती, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों से की ये अपील

नई दिल्ली: रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने सभी राज्यों से अपील की है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई जाने वाली विशेष रेलगाड़ियों के संचालन की अनुमति दें जिससे फंसे लोग अगले तीन-चार दिनों में अपने घर पहुंच सकें.

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस तरह की रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति देने के लिए पत्र लिखने के बाद रेल मंत्री ने यह अपील की है. गोयल ने रविवार को ट्वीट किया, 'पीएम मोदी के निर्देशों के मुताबिक रेलवे बेहद कम समय के नोटिस पर प्रतिदिन 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने के लिए बीते छह दिनों से तैयार हैं.'

I appeal to all the States to give permission to evacuate and bring back their stranded migrants so that we can get all of them back to their homes in the next 3-4 days itself.

