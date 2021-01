किसानों के हिंसक प्रदर्शन बीच Indian Railways का बड़ा ऐलान, टिकट का पूरा रिफंड ले सकते हैं ये लोग

नई दिल्लीः राजधानी में गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलनकारियों जमकर उत्पात मचाया. कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ हो रहा प्रर्दशन आज सिंघु बॉर्डर से लाल किले तक जा पहुंचा. किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में तमाम जगह जबरदस्त हिंसा हुई, जिसके बाद दिल्ली के तमाम मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए. सड़कों पर भारी जाम लग गया, हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखकर कई कई जगह पर सड़कें बंद कर दी गईं. ऐसे में लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा. कइयों की ट्रेनें छूट गईं. यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखते रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है. उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा कि किसी की ट्रेन अगर आंदोलन के कारण मिस हो रही है तो वे टिकट रिफंड करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा कि आंदोलन के कारण जिनकी ट्रेनें छूट गई हैं वे यात्री टिकट का पूरा रिफंड करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. उत्तर रेलवे CPRO ने कहा, 'जो यात्री किसान आंदोलन के कारण ट्रेनों को पकड़ने के लिए दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने में सक्षम नहीं हैं, उनसे निवेदन है कि ई-टिकट लेने वाले टीडीआर और ई-टीडीआर के माध्यम से आज मंगलवार रात 9 बजे तक ट्रेन छूटने वाले यात्री आवेदन कर दें.' किसानों के उग्र आंदोलन के चलते रेल से जाने वाली यात्रियों की परेशानी भी बढ़ी है लिहाजा इस स्थिति में जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की है वे टीडीआर फाइल कर ट्रेनों को लेकर यह सूचना दे सकते हैं और रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Passengers who are not able to reach stations & catch trains in Delhi area stations due to Kisan agitation are requested to apply for full refund of all trains departing from all stations of Delhi area upto 2100 hrs today through TDR & e-TDR for e-tickets: CPRO, Northern Railway

— ANI (@ANI) January 26, 2021