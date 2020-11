Corona संकट के बीच क्या 1 दिसंबर से फिर बंद हो जाएंगी ट्रेनें?

नई दिल्लीः देश में कोरोना काल (Coronavirus Pandemic) के बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर तमाम तरह की खबरें वायरल हो रही हैं. पिछले दिनों खबर आई थी कि कोविड-19 के प्रकोप के बढ़ने से एक बार फिर से देशव्यापी लॉकलाउन (Lockdown) लगने वाला है. हालांकि, बाद में ये खबर फर्जी निकली. इस बीच अब वॉट्सऐप एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 1 दिसंबर से सभी ट्रेनों की सेवाएं बंद होने वाली हैं. यकीनन ये मैसेज उन लोगों को परेशानी में डालने वाला है जिन्होंने दिसंबर में कहीं जाने के लिए एडवांस में टिकट बुक कर रखा है और इसलिए आपको इस संदेश पर गौर करना जरूरी है कि ये सच है या झूठ.

ऐसी कोई योजना नहीं

इस वायरल मैसेज को लेकर जब फैक्ट्स की जांच की गई तो पता चला कि ये सूचना सरासर गलत है. सरकार की ओर से प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस खबर को गलत बताया है. PIB ने एक पोस्ट में लिखा कि रेल मंत्रालय ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है. भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है. वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि रेलवे COVID-19 स्पेशल ट्रेनों सहित सभी ट्रेनों का 1 दिसंबर के बाद परिचालन बंद कर देगी.

It is claimed in a #WhatsApp forward that all trains including the #COVID19 special trains will stop operating after 1st December. #PIBFactCheck: This claim is #Fake. @RailMinIndia has taken no such decision on halting of train services after 1st December. pic.twitter.com/3ZeGyCEaOw

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 23, 2020