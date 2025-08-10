Monsoon Alert: आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! पहाड़ खिसकने और बाढ का खतरा
Monsoon Alert: आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! पहाड़ खिसकने और बाढ का खतरा

Weather News in Hindi: मॉनसून ने रक्षाबंधन पर जो बारिश वाला माहौल बनाया था, वह अगले एक हफ्ते तक ऐसे ही जारी रहने का अनुमान है. इसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में बाढ़ की घटनाएं हो सकती हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 10, 2025, 05:42 AM IST


Today Weather 10 August 2025: जुलाई में बारिश की जो कमी रह गई थी, उसे मॉनसून अब अगस्त में पूरा करने के मूड में है. उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश में झमाझम बारिश हो रही है. इस बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो दिलाई है. लेकिन जगह-जगह जलभराव से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हैं. लोगों ने इस रक्षाबंधन पर करीब 10 घंटे तक चली बारिश देखी. आज भी आसमान में बादल घुमड़ रहे हैं और कई जगह बूंदाबांदी हो रही है. आइए जानते हैं कि देश में आज का मौसम कैसा रहने वाला है. 

अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 7 दिनों तक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में मॉनसून के रौद्र रूप में सामने आने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मॉनसून का तांडव जारी रहेगा. इस पूरे हफ्ते इन दोनों राज्यों में बरसात का दौर जारी रहेगा. कई इलाकों में भारी से भी बहुत भारी बारिश हो सकती है. 

खिसक सकते हैं कच्चे पहाड़! 

बादल फटने की वजह से कई इलाकों में सैलाब और भूस्खलन की घटनाएं भी हो सकती हैं. ऐसे में अगले एक हफ्ते तक इन पहाड़ों राज्यों की सैर से बचें तो ठीक रहेगा. राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. 

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो आज रविवार को भी काले-काले बादल दिनभर छाए रहेंगे. इस दौरान रुक-रुक कर रिमझिम बारिश होने की संभावना है. हालांकि उसकी रफ्तार शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश से कम रहने की संभावना है. सोमवार को भी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम में हल्की बारिश के आसार हैं. 

यूपी में खूब झुमाएगी भारी बारिश

यूपी में भी आज बारिश का दौर जारी रह सकता है. भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिमी यूपी में 10, 12 और 15 अगस्त को जोरदार बारिश हो सकती है. खासकर आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, शामली, मेरठ और मुजफ्फरनगर में लोगों को तेज बरसात का सामना करना पड़ सकता है. वहीं पूर्वी यूपी के कई जिलों में इसी अवधि में भारी बारिश हो सकती है. 

यहां पर बाढ़ आने का है खतरा

बिहार में आज से लेकर 13 अगस्त तक तेज बरसात की उम्मीद जताई गई है. इसकी वजह से लोगों को पसीने लाने वाली गर्मी से निजात मिलेगी. तेज बरसात की वजह से कई जिलों में बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं. ऐसे में लोगों को सजग रहना होगा और उफनाए नदी-नालों के किनारे जाने से बचना होगा.

;