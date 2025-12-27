सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी से बिगड़ सकते हैं हालात, जान लें IMD का अलर्ट

New Year 2026 Weather Alert: उत्तर भारत में पिछले 2 महीने से सूखा मौसम चला रहा है. लेकिन लगता है कि नए साल से पहले यह क्रम टूटने वाला है. भारतीय मौसम विभाग ने 30 दिसंबर को मौसम के अचानक यू-टर्न लेने का अनुमान जताया है.
IMD Weather Alert 28 December 2025: देश में सूखी ठंड का दौर लगातार जारी है. हालांकि दिन में लगातार चटख धूप निकल रही है, इसलिए लोगों को फिलहाल ठिठुरन वाली ठंड का अहसास नहीं हो रहा है. जबकि पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से वहां हाड़ कंपा देने वाली ठंड लोगों के छक्के छुड़ा रहे हैं. हालांकि जैसे-जैसे नया साल नजदीक आ रहा है, लोगों में अब ताजा मौसम अपडेट जानने की उत्सुकता बढ़ गई है. जिससे उनके रंग में भंग न पड़ सके. आइए आपको विस्तार से 28 दिसंबर 2025 के मौसम अपडेट का हाल बताते हैं.
रविवार को घने कोहरे के आसार
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार को घना से बहुत घना कोहरा रह सकता है. इसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो सकती है. IMD ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में 28 दिसंबर को कुछ जगहों पर कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है. इसकी वजह से ट्रैफिक, उड़ानें और रेल यातायात पर असर पड़ सकता है.
30 दिसंबर से हो सकती है हल्की बारिश
उत्तराखंड की बात करें तो 28 दिसंबर तक ठंडी हवाएं और कोहरा प्रभावी रहेगा. हालांकि 30 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे हल्की बारिश या बर्फबारी शुरू हो सकती है. जबकि जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में पहले से ही ठंड और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं.
पूर्वी भारत में बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में भी 30 दिसंबर तक तक जारी रह सकता है. इस दौरान तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में भी ठंड का प्रकोप जारी है.
इन शहरों में रहेगा गुनगुना मौसम
दक्षिण और पश्चिम भारत में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहेगा. मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में तापमान 25-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. इस दौरान आसमान साफ या हल्के बादलों वाला रहेगा.
दिल्ली-एनसीआर में रविवार को मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा. सुबह के समय कई जगहों पर कोहरा छाया रहेगा. इस दौरान न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. वहीं अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इससे सुबह-शाम कड़ाके की ठंड का अहसास बना रहेगा.
