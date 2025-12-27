Advertisement
trendingNow13055809
Hindi Newsदेशसूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी से बिगड़ सकते हैं हालात, जान लें IMD का अलर्ट

सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी से बिगड़ सकते हैं हालात, जान लें IMD का अलर्ट

New Year 2026 Weather Alert: उत्तर भारत में पिछले 2 महीने से सूखा मौसम चला रहा है. लेकिन लगता है कि नए साल से पहले यह क्रम टूटने वाला है. भारतीय मौसम विभाग ने 30 दिसंबर को मौसम के अचानक यू-टर्न लेने का अनुमान जताया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी से बिगड़ सकते हैं हालात, जान लें IMD का अलर्ट

IMD Weather Alert 28 December 2025: देश में सूखी ठंड का दौर लगातार जारी है. हालांकि दिन में लगातार चटख धूप निकल रही है, इसलिए लोगों को फिलहाल ठिठुरन वाली ठंड का अहसास नहीं हो रहा है. जबकि पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से वहां हाड़ कंपा देने वाली ठंड लोगों के छक्के छुड़ा रहे हैं. हालांकि जैसे-जैसे नया साल नजदीक आ रहा है, लोगों में अब ताजा मौसम अपडेट जानने की उत्सुकता बढ़ गई है. जिससे उनके रंग में भंग न पड़ सके. आइए आपको विस्तार से 28 दिसंबर 2025 के मौसम अपडेट का हाल बताते हैं. 

रविवार को घने कोहरे के आसार

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार को घना से बहुत घना कोहरा रह सकता है. इसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो सकती है. IMD ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में 28 दिसंबर को कुछ जगहों पर कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है. इसकी वजह से ट्रैफिक, उड़ानें और रेल यातायात पर असर पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

30 दिसंबर से हो सकती है हल्की बारिश

उत्तराखंड की बात करें तो 28 दिसंबर तक ठंडी हवाएं और कोहरा प्रभावी रहेगा. हालांकि 30 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे हल्की बारिश या बर्फबारी शुरू हो सकती है. जबकि जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में पहले से ही ठंड और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं.

पूर्वी भारत में बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में भी 30 दिसंबर तक तक जारी रह सकता है. इस दौरान तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में भी ठंड का प्रकोप जारी है. 

इन शहरों में रहेगा गुनगुना मौसम

दक्षिण और पश्चिम भारत में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहेगा. मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में तापमान 25-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. इस दौरान आसमान साफ या हल्के बादलों वाला रहेगा. 

दिल्ली-एनसीआर में रविवार को मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा. सुबह के समय कई जगहों पर कोहरा छाया रहेगा. इस दौरान न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. वहीं अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इससे सुबह-शाम कड़ाके की ठंड का अहसास बना रहेगा. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

weather update

Trending news

कनाडा में परेशान महिलाओं के लिए भारत बढ़ाए मदद के हाथ, खोल दिया OSCW
india
कनाडा में परेशान महिलाओं के लिए भारत बढ़ाए मदद के हाथ, खोल दिया OSCW
असम से ताइवान तक कांपी धरती, भूकंप से दहशत में आए लोग, हिल गईं गगनचुंबी इमारतें
earthquake
असम से ताइवान तक कांपी धरती, भूकंप से दहशत में आए लोग, हिल गईं गगनचुंबी इमारतें
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
Punjab news in hindi
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
Kerala Congress
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
India Pakistan News in Hindi
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Kuldeep Singh Senger
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
digvijay singh
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?