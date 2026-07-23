/देश के सभी राज्यों में झमाझम होगी बारिश, आसमान में बना बादलों का अद्भुत संयोग; सैटेलाइट इमेज में दिखा अनोखा मंजर

Giant Rain Band: हाल के दिनों में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ ऐसा कैद हुआ, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उत्तर भारत से हिमालय, चीन और दक्षिण कोरिया तक फैली 7,000 से 10,000 किलोमीटर लंबी बारिश की एक विशाल पट्टी (रेन बैंड) नजर आई है.
दरअसल, वैज्ञानिकों ने माना कि मानसून और बारिश को लेकर यह एक अच्छा संकेत है.यानी 2026 के दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के सबसे सक्रिय दौर में से एक है. बताया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत के अधिकांश हिस्से में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है.
बता दें कि आसमान में बनी इस स्थिति को 'मॉनसून कन्वर्जेंस जोन' कहा जाता है. इसका निर्माण तब होता है, जब हिंद महासागर से नमी वाली हवाएं पूरे एशिया में मौसम प्रणालियों से टकराईं. इस प्रणाली से हजारों किलोमीटर तक फैले बादलों और बारिश का एक लगभग लगातार गलियारा बन गया. मौसम वैज्ञानियों ने माना कि इस अनोखी स्थिति के कारण पूरे भारत में जबरदस्त बारिश हुई है.
इस बीच बारिश के अनुमानों के अनुसार,पिछले केवल दो दिनों में देश में सामान्य दैनिक मानसून बारिश का लगभग 170%-180% दर्ज किया गया है. इस मौसम में अभी तक का सबसे ज्यादा बारिश वाला समय है. मौसम के वैज्ञानिकों ने इसको जबरदस्त मानसून दिवस बताया है. पिछले 48 घंटों में देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश का स्तर सामान्य औसत से कहीं ज्यादा रहा.
सामने आए सैटेलाइट तस्वीरों में घने बादल मध्य, उत्तरी और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को ढके हुए नजर आ रहे हैं. यह उत्तर पूर्व की ओर हिमालयी बेल्ट से होते हुए चीन और जापान तक फैले हुए हैं.
गौतरलब है कि बादलों की ऐसी लंबी पट्टियां उस वक्त बनती हैं, जब मानसून ट्रप सक्रिय रहता है और वायुमंडलीय मिलन के कारण गर्म और नमी वाली हवा ऊपर उठने वाले एक बड़े क्षेत्र में खिंची चली आती है.
माना जा रहा है कि बारिश का यह दौर मौसमी बारिश के आकड़ों में सुधार आ सकता है. आने वाले समय में उत्तर और मध्य भारत में बारिश का एक अहम दौर देखने को मिल सकता है.
वैज्ञानिकों ने बताया कि इस सक्रिय दौर के कारण यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पहले ही भारी बारिश हो चुकी है. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से जमीन की ओर बढ़ रहे कम दबाव वाले सिस्टम के असर से पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी जोरदार बारिश हो रही है.
गौरतलब है कि मानसून की तेज गतिविधि चिंताएं भी पैदा करती हैं. इस कारण आने वाले समय में बारिश जारी रहने की उम्मीद है. यही कारण है अधिकारियों ने अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड), जलभराव, भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी दी है.
मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मानसून इस पूरे सप्ताह सक्रिय रहेगा. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश का यह दौर भारत में मानसून के दैरान हुई बारिश की कमी को काफी हद तक कम कर सकता है.