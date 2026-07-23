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देश के सभी राज्यों में झमाझम होगी बारिश, आसमान में बना बादलों का अद्भुत संयोग; सैटेलाइट इमेज में दिखा अनोखा मंजर

वैज्ञानिकों में एक हालिया सैटेाइट तस्वारों में देखा कि उत्तर भारत से हिमालय, चीन और दक्षिण कोरिया तक फैली 7,000 से 10,000 किलोमीटर लंबी बारिश की एक विशाल पट्टी दिख रही है. माना जा रहा है आने वाले समय में मानसून और सक्रिय नजर आ सकता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 23, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:23 AM IST
देश के सभी राज्यों में झमाझम होगी बारिश, आसमान में बना बादलों का अद्भुत संयोग; सैटेलाइट इमेज में दिखा अनोखा मंजर

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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