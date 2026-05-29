वरुण देवता हुए मेहरबान! उत्तर भारत में बारिश की एंट्री, 44°C से सीधे 35°C पर आएगा पारा! IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

IMD Weather Alert 29 May 2026: कई दिनों की भयानक गर्मी के बाद आखिरकार वरुण देवता लोगों पर मेहरबान हो ही गए. उत्तर भारत में बारिश की एंट्री हो गई है. इसके चलते अब अगले 4 दिनों तक पारा 44°C से घटकर सीधे 35°C पर आ जाएगा. इसे देखते हुए IMD ने रेड अलर्ट कर चारधाम समेत अन्य यात्राओं पर जाने वाले लोगों को चेतावनी जारी की है.
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IMD Weather Rain Update 29 May 2026: पिछले एक सप्ताह से झुलसाने वाली गर्मी के बाद आखिरकार वरुण देवता मेहरबान हो ही गए. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में गुरुवार शाम मौसम ने पलटी मारी और कई इलाकों में बूंदाबांदी के साथ ठीक-ठाक बारिश हुई. मौसम में अचानक हुए इस बदलाव की वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत महसूस हुई. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज भी यह राहत जारी रहने की संभावना जताते हुए कई इलाकों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है. आइए, आपको बताते हैं कि अब कितने दिनों तक के लिए आपको झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलने जा रही है.
IMD के मुताबिक, उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच 29 मई से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. आज दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है. मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुआ है. इसके चलते दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में 8-10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. अधिकतम तापमान 44 डिग्री से घटकर 35-37°C तक आ जाएगा. रात का न्यूनतम तापमान भी 23-25°C रहने की संभावना है.
मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश प्री-मानसून गतिविधियों की वजह से हो रही है. दक्षिण-पश्चिम मानसून फिलहाल दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बढ़ रहा है. उत्तर भारत में मानसून की एंट्री जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है. हालांकि 29 मई से शुरू होने वाला बारिश और आंधी का दौर लोगों को गर्मी से राहत जरूर देगा.
उत्तर भारत में आने वाले पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ का असर ज्यादा रहेगा. इन राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश आएगी और तेज हवाएं चलेगी. जिससे तापमान में गिरावट होगी. राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी भी संभव है.
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पूर्व की बारिश जारी रहेगी. कुछ जगहों पर भारी बरसात के भी आसार बने हुए हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है. केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलेंगी. गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश संभव है.
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो आज बादल छाए रहेंगे. दिन भर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी आ सकती है. इस दौरान तेज झोंकेदार हवाएं चलेंगी. दोपहर/शाम और रात में बारिश या बूंदाबांदी के आसार बनेंगे. कुछ इलाकों में हल्की ओलावृष्टि भी हो सकती है. यह मौसम गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत पूरे NCR को प्रभावित रहेगा. इस दौरान सड़कों पर पानी भरने, यातायात प्रभावित होने और बिजली गिरने का खतरा रहेगा.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगले तीन से चार दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहावना रह सकता है. बीच-बीच में बादल छाने, धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी. हालांकि जून के पहले सप्ताह में फिर से तापमान बढ़ सकता है.अगर आप चारधाम यात्रा या अन्य किसी काम से बाहर टूर पर जाने की सोच रहे हैं तो इस रिपोर्ट को पढ़कर ही अपना प्लान बनाएं वरना आप संकट में फंस सकते हैं.
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