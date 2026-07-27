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देशभर में कुदरत का कहर! 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हाहाकार, अब तक 130 से अधिक लोगों की मौत

Today Weather Update: देशभर में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है. 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है. भारी बरसात की वजह से देश में अब तक 130 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Jul 27, 2026, 03:44 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:44 AM IST
देशभर में कुदरत का कहर! 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हाहाकार, अब तक 130 से अधिक लोगों की मौत

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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