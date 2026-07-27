/देशभर में कुदरत का कहर! 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हाहाकार, अब तक 130 से अधिक लोगों की मौत

National Weather Update: आसमान से बरसती आफत से धरती पर हाहाकार मचा है. हिंदुस्तान के नक्शे पर जलप्रलय का ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा गया. कहीं बस्तियां जलसमाधि ले चुकी हैं, तो कहीं पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं. असम से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ और सिर्फ चीख-पुकार मची है. अब तक 130 से ज्यादा जिंदगियां इस जल तांडव में समा चुकी हैं. देश के 16 से ज्यादा राज्यों को अपने शिकंजे में कस लिया है.
गुजरात इस समय भीषण कुदरती आफत का सामना कर रहा है. आसमान से बरस रही आफत ने राज्य के कई शहरों को पानी-पानी कर दिया है. नदियां उफान पर हैं और सड़कें समंदर बन चुकी हैं. हजारों जिंदगियां बाढ़ के मुहाने पर खड़ी हैं. बीते दो दिनों में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है. पिछले 34 जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है.
गुजरात के पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा और मेहसाणा में हालात सबसे ज्यादा नाजुक बने हुए हैं. हालात की गंभीरता को देखते हुए NDRF, SDRF और भारतीय सेना के जवानों को मैदान में उतारा गया है. वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है.
अहमदाबाद में शहरी और आसपास के मैदानी इलाके, सड़कें, कॉलोनियां और पार्किंग, बेसमेंट पानी में डूब गए हैं. जलस्तर बढ़ने से सुरक्षा के लिहाज से अहमदाबाद के एक दर्जन से अधिक अंडरपास को बंद कर दिया गया है. ढोलका तालुका में मूसलाधार बारिश के कारण सबसे भयानक जलभराव है. लगातार बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी थी.
लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ ऐसे ही बदतर हालात सूरत के हैं. पिछले चार दिनों में हुई भारी बारिश ने सूरत में सामान्य जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका पर्वत पाटिया है, जहां उफान पर नाले की वजह से हालात खराब हैं. 10 से अधिक कालोनियां डूबी हैं और निचले इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है.
गुजरात के नवसारी जिले में भी भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण बाढ़ की स्थिति बेहद चिंताजनक और गंभीर बनी हुई है. नवसारी जिले से गुजरने वाली पूर्णा और अंबिका नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं. पूर्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 28 से 30 फीट तक पहुंच गया, जिससे नदी का पानी सीधे नवसारी शहर और आसपास के गांवों में घुस गया.
नवसारी शहर के रिंग रोड, काशियावाड़ी, संतरादेवी रोड, शांतादेवी रोड और अन्य निचले रिहायशी इलाकों में 4 से 6 फीट तक पानी भर गया है. प्रशासन ने जिले के विभिन्न जलमग्न इलाकों से 2,500 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पर पहुंचाया गया है.
वहीं सुरेंद्रनगर से भी कुदरत की मार रुकने का नाम नहीं ले रही है, कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है. सबसे खराब हालात सुरेंद्रनगर के बाबजीपुरा गांव और पाटडी तालुका के मालवन गांव से सामने आ रहे हैं. यहां देखते ही देखते पानी घरों के भीतर तक भर गया है, जिससे लोगों का पूरा घर-गृहस्थी का सामान डूब चुका है. सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है. लोग बेबस हैं और अपने ही घरों के भीतर फंसे हुए हैं.
इस बीच मौसम विभाग ने 18 राज्यों में भारी बारिश-तूफान का अलर्ट जारी किया है. जिनमें गुजरात के खेड़ा, अहमदाबाद, नवसारी, सूरत, वलसाड, जम्मू कश्मीर के रियासी, रामबन, महाराष्ट्र के नासिक, यूपी के बलिया और असम के गुवाहाटी शहर भी शामिल हैं.
यूपी में भी भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, बलिया में घाघरा नदी के विकराल रूप धारण कर लिया है. बैरिया तहसील के गोपालपुर टांडी गांव में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से भयंकर कटान शुरू हो गया है. नदी की तेज धार का आलम ये है कि देखते ही देखते एक मकान झटके में नदी की लहरों में समा गया.
वहीं एक सरकारी स्कूल का आधा हिस्सा भी नदी में समा गया. नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे पर कटान लगातार जारी है जिससे वां मौजूद इमारतें पानी में समाती जा रही हैं, पिछले कुछ दिनों से घाघरा के बढ़ते जलस्तर ने बलिया के कई इलाकों में दहशत फैला दी है.
यूपी के बाराबंकी में भी सरयू नदी उफान पर है जिसकी वजह से कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, खतरे के निशान को पार कर चुकी सरयू लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, जिसके वहां रहने वाले ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.
कुदरत के कहर की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें असम से भी आ रही हैं. ब्रह्मपुत्र नदी ने ऐसा रौद्र रूप अख्तियार किया है कि मानो सब कुछ निगल जाने पर आमादा हो, राज्य में अब तक 66 से ज्यादा मासूम जिंदगियां बाढ़ के गाल में समा चुकी हैं. लाखों लोग दाने-दाने को मोहताज हैं, बेघर होकर सड़कों पर तिरपाल के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं, काजीरंगा के बेजुबान जानवर अपनी जान बचाने के लिए ऊंची पहाड़ियों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन काल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा.
नासिक, महाराष्ट्र: पिछले दो दिनों से हुई लगातार भारी बारिश के बाद आज बारिश थम गई है, लेकिन शहर में बाढ़ की स्थिति अब भी बनी हुई है। गोदावरी नदी का जलस्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है, जिससे नदी किनारे के कई इलाके जलमग्न हैं। प्रसिद्ध कपलेश्वर मंदिर की सीढ़ियों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया… pic.twitter.com/ATmhoWlZVN
— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 24, 2026
महाराष्ट्र के नासिक में भी पिछले दो दिनों से हुई लगातार भारी बारिश की वजह से शहर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. गोदावरी नदी का जलस्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है, जिससे नदी किनारे के कई इलाके जलमग्न हैं. प्रसिद्ध कपलेश्वर मंदिर की सीढ़ियों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है.
(ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया)