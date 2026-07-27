/देशभर में कुदरत का कहर! 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हाहाकार, अब तक 130 से अधिक लोगों की मौत

वहीं सुरेंद्रनगर से भी कुदरत की मार रुकने का नाम नहीं ले रही है, कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है. सबसे खराब हालात सुरेंद्रनगर के बाबजीपुरा गांव और पाटडी तालुका के मालवन गांव से सामने आ रहे हैं. यहां देखते ही देखते पानी घरों के भीतर तक भर गया है, जिससे लोगों का पूरा घर-गृहस्थी का सामान डूब चुका है. सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है. लोग बेबस हैं और अपने ही घरों के भीतर फंसे हुए हैं.