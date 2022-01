Weather Alert: सातवें आसमान पर है सर्दी, सितम से कब मिलेगी मुक्ति? जान लीजिए अपडेट

नई दिल्ली: दिल्लीवाले परेशान हैं इसकी वजह भी है. सालों बाद वो ऐसी सर्दी जो देख रहे हैं. रात तो जैसे तैसे हीटर या अलाव में तापने के बाद रजाई के सहारे कट जाती है. यानी थके हारे काम से लौटने के बाद तो ठंड से निपटने का इंतजाम हो ही जाता है. लेकिन सुबह कामकाज के लिए बाहर निकलने से लेकर शाम को घर लौटने तक दिक्कत इसलिए महसूस होती है क्योंकि यहां पड़ रही गलन दिन में भी पीछा नहीं छोड़ रही.

इस बीच मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक गुरुवार बारिश की वजह से धूप नहीं निकलेगी और ठंड का असर और बढ़ जाएगा. बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चलेंगी. कोहरे के आगे सूरज की रोशनी यानी धूप में गर्माहट नहीं आ सकी है. आखिर कब तक रहेगा ये मौसम? ये वो सवाल है जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं.

2022 की शुरुआत में यानी इस बार जनवरी का मौसम कुछ अलग ही बर्फीलें रंग दिखा रहा है. पूरे उत्तर भारत में हांडकपा देने वाली सर्दी का प्रकोप जारी है. सर्दी का सितम दिल्ली-एनसीआर में लगातार सातवें दिन भी मानों सातवें आसमान पर रहा. बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 18.1 डिग्री रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 7.4 डिगी रहा. दिल्ली में कई जगह पारा सामान्य से 5 डिग्री कम रहा.

स्काईमेट के अनुसार राजधानी में मौसम में मामूली सुधार आया है, लेकिन तापमान में बहुत अधिक बढ़त नहीं हो पा रही है. हल्की धूप की वजह से ठंड का प्रकोप व कंपकंपी का अहसास है. दरअसल इस समय राजधानी पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से ठंड की चपेट में है. पूर्वी हिस्से में जहां उत्तर प्रदेश में इस समय शीत लहर (Cold wave in UP) का प्रभाव है वहीं पश्चिमी हिस्से में पंजाब और हरियाणा में भी शीत लहर का प्रकोप है. इसलिए हवाएं चाहे पूर्व से आएं या पश्चिम से दिल्ली को फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है.

20/01/2022: 06:45 IST; Light intensity rain/drizzle would occur over and adjoining areas of Nazibabad, Chandpur, Amroha, Moradabad, Rampur (U.P.) during next 2 hours. pic.twitter.com/rDae7cZ1IZ

— India Meteorological Department (@Indiametdept) January 20, 2022