हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, मौसम विभाग ने दी चेतावानी
Hyderabad Flood Like Condition:हैदराबाद में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव हो गया है. यातायात बुरी तरह प्रभावित है. मौसम विभाग ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:25 AM IST
हैदराबाद में लगातार बारिश हो रही है. बुधवार को भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. लोग सड़क पर कमर तक पानी में डूबे नजर आए. कई इलाकों में दो से तीन घंटे में ही 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई. इससे लोग ट्रैफिक में कई घंटों तक फंसे रहे. 

मुशीराबाद सर्कल के तल्ला बस्ती में गुरुवार सुबह 1 बजे तक सबसे ज्यादा 184.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद एमसीएच कॉलोनी (156.8 मिमी) और भोलकपुर (155.5 मिमी) में बारिश दर्ज की गई. चिलकलगुडा (147.5 मिमी), मोंडा मार्केट (146.5 मिमी) और मेट्टुगुडा (140.3 मिमी) में भी तेज बारिश हुई.

किन इलाकों में दिखा सबसे ज्यादा असर?

शहर के कई हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या सामने आई है. बेगमपेट में सड़कें नदियों जैसी दिख रही हैं, जिससे लोगों को आने-जाने में भारी असुविधा हो रही है. बंजारा हिल्स और खैरताबाद जैसे इलाकों में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है. जुबली हिल्स और नामपल्ली में भी पानी भर जाने की खबरें हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है.

ट्रैफिक जाम और बचाव कार्य

जलभराव के कारण शहर के कई व्यस्त इलाकों, जैसे माधापुर, गाचीबोवली और रायदुर्गम में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला. इसके अलावा, मेहदीपटनम, उप्पल और सरोरनगर में भी पानी भर गया है. स्थिति को देखते हुए, प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है.

मौसम विभाग की चेतावनी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तेलंगाना में आने वाले दिनों में भी भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी की है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे घरों में ही रहें और सावधानी बरतें. इस चेतावनी के बाद, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.

Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं.

hyderabad heavy rain

;