/मुंबई में बारिश का कहर, 5 दिन का रेड अलर्ट, बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में भी तेज बारिश की चेतावनी; जानें मौसम अपडेट

Monsoon Update 4 July 2026: मुंबई में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है. शहर में पिछले पांच दिनों में 500 मिमी से अधिक बारिश हो चुकी है. यह अगले सप्ताह के मध्य तक जारी रहने की संभावना है. एक्सपर्टों का मानना है कि मुंबई में इस महीने के पहले दस दिनों में ही जुलाई की सामान्य बारिश 919.9 मिमी को पूरा कर लेने की उम्मीद है. इसकी वजह से देश की आर्थिक राजधानी का सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त होने वाला है. तेज बरसात की वजह से सड़कें पानी से भरी रहेंगी. जिससे रेल, सड़क और हवाई सेवाएं एक साथ प्रभावित रहेंगी.