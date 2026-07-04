Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /मुंबई में बारिश का कहर, 5 दिन का रेड अलर्ट, बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में भी तेज बारिश की चेतावनी; जानें मौसम अपडेट

मुंबई में बारिश का कहर, 5 दिन का रेड अलर्ट, बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में भी तेज बारिश की चेतावनी; जानें मौसम अपडेट

Weather Update 4 July 2026: मुंबई में बारिश का कहर मचने लगा है. वहां पर अगले 5 दिनों के लिए तेज बरसात का रेड अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. आइए, आपको आज देशभर के मौसम का हाल बताते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 04, 2026, 05:38 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:39 AM IST
मुंबई में बारिश का कहर, 5 दिन का रेड अलर्ट, बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में भी तेज बारिश की चेतावनी; जानें मौसम अपडेट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
30वां वर्ल्ड कप मैच और 20वां गोल! केप वर्दे के खिलाफ मेसी ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
FIFA World Cup 202628 min ago
2
World Interesting Facts33 min ago
3
rashifal by ajay bhambi59 min ago
4
Panchang1 hr ago
5
India vs England1 hr ago