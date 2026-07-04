/मुंबई में बारिश का कहर, 5 दिन का रेड अलर्ट, बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में भी तेज बारिश की चेतावनी; जानें मौसम अपडेट

Monsoon Update 4 July 2026: मुंबई में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है. शहर में पिछले पांच दिनों में 500 मिमी से अधिक बारिश हो चुकी है. यह अगले सप्ताह के मध्य तक जारी रहने की संभावना है. एक्सपर्टों का मानना है कि मुंबई में इस महीने के पहले दस दिनों में ही जुलाई की सामान्य बारिश 919.9 मिमी को पूरा कर लेने की उम्मीद है. इसकी वजह से देश की आर्थिक राजधानी का सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त होने वाला है. तेज बरसात की वजह से सड़कें पानी से भरी रहेंगी. जिससे रेल, सड़क और हवाई सेवाएं एक साथ प्रभावित रहेंगी.
प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, मुंबई में अगले 5 दिनों तक भारी बरसात का अलर्ट जारी है. इन 5 दिनों में शहर में तेज बारिश लोगों को परेशान कर सकती है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे जरूरी होने पर घरों से बाहर निकले और हवाई यात्रा भी जरूरी होने पर ही करें. घर से बाहर निकलने से पहले मौसम का हाल जरूर जान लें. अगले एक हफ्ते या उससे अधिक समय तक मुंबई समेत कई इलाकों में मानसून की गतिविधियां तेज रहने वाली हैं.
एजेंसी के अनुसार, अगले 2-3 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है. इसके साथ ही, गुजरात, मध्य प्रदेश के बचे हुए हिस्सों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.
पिछले 24 घंटों में कोंकण और गोवा में भारी बारिश हुई. दक्षिण गुजरात, कर्नाटक तट, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से लेकर भारी बारिश हुई.
उत्तर-पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तट, तेलंगाना, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा. तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बारिश हुई.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगले 24 घंटों में दक्षिण गुजरात, कोंकण, गोवा, कर्नाटक तट, उत्तर केरल, विदर्भ के कुछ हिस्सों, दक्षिण ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी स्तर की बारिश संभव है.
देश के पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें तो असम- मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमालय से सटे पश्चिम बंगाल के हिस्से, दक्षिण-पूर्व राजस्थान, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के आसार हैं. वहीं कई स्थानों पर आज भारी बरसात भी हो सकती है.
मौसम विभाग की रिपोर्ट की मानें तो आज यानी 4 जुलाई को बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. तमिलनाडु तट पर भी आज हल्की बारिश संभव है.