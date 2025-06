Delhi News: दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर घुसा बारिश का पानी, बाल्टियों से निकालता दिखा स्टाफ

Rainwater Entered Delhi Airport: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार शाम को प्री-मॉनसून की जोरदार बारिश हुई. इससे मौसम एकाएक सुहावना होता चला गया, जिससे तेज गर्मी से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिली. दिल्ली में करीब 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चली और बादल छाए रहे. हालांकि यह राहत इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर काम करने वाले कर्मचारियों को भारी पड़ गई. इसकी वजह ये रही कि उसके एक टर्मिनल में बरसात का पानी भर गया. जिसे बाहर निकालने में कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ गई.

टर्मिनल नंबर-1 पर भर गया पानी

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एयरपोर्ट कर्मियों को बाल्टी से पानी निकालते देखा गया. यह घटना दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर-1 पर हुई. सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार शाम एकाएक हुई तेज बरसात की वजह से टर्मिनल नंबर-1 पर पानी भर गया. जिसके बाद एयरपोर्ट कर्मचारी बाल्टी से पानी निकालते दिखाई दिए. जबकि बाकी बचे पानी को हटाने के लिए कर्मी झाड़ू लगाते नजर आए.

12 फ्लाइट करनी पड़ीं डाइवर्ट

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अचानक मौसम बिगड़ने का असर फ्लाइट ऑपरेशन पर भी पड़ा. प्रतिकूल मौसम की वजह से मंगलवार शाम 3 बजे से शाम 4 बजे के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 12 उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया. एयर इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट में यात्रियों को दिल्ली में मौसम की वजह से उड़ानों में व्यवधान और रूट डायवर्जन के बारे में सूचित करते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. जिसमें यात्रियों को एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए आगे का प्लान बनाने का आग्रह किया गया है.

#TravelAdvisory

Due to inclement weather conditions in Delhi, our flight operations are getting impacted with some diversions.

Please check your flight status before heading to the airport: https://t.co/6ajUZVeeIM

— Air India (@airindia) June 17, 2025