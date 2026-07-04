राज ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा- 'सत्ता के घमंड में चूर पार्टी आलाकमान'; मुंबई के विधायक का मांगा इस्तीफा

Mumbai News: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला. ठाकरे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र से लेकर केंद्र की सत्ता मिलने के बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अहंकारी हो गया है. वहीं देवेंद्र फडणवीस ऐसे नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं जो एकदम से संवेदनहीन बयान देते हैं.
राज ठाकरे ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर सत्ता के अहंकार का आरोप भी लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सत्ता के मद में जानबूझकर संवेदनहीन नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फडणवीस को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने लिखा कि देश के चारों कोनों- पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आलाकमान सत्ता के घमंड में मदहोश हो चुका है. ठाकरे ने पूछा, 'क्या क्या यही मानसिकता अब महाराष्ट्र बीजेपी में भी आ गई है और मुख्यमंत्री फडणवीस इसे बढ़ावा दे रहे हैं.
उन्होंने कहा कि एक समय महाराष्ट्र की राजनीति पूरे देश के लिए आदर्श मानी जाती थी, लेकिन अब यहां की राजनीति भी 'उत्तर भारत के कुछ पिछड़े सोच वाले राज्यों' जैसी होती जा रही है.
राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री फडणवीस पर आरोप लगाया कि बीजेपी के एक विधायक और कुछ अन्य पदाधिकारियों ने किसी की मौत जैसी दुखद घटनाओं पर भी हंसते हुए टिप्पणी की, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. राज ठाकरे ने ये भी कहा, 'मुख्यमंत्री की चुप्पी के कारण नेताओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो बिना किसी डर के गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं. उन्होंने एक मशहूर राजनीतिक कथन 'Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely' का उल्लेख करते हुए कहा कि बीजेपी के कई नेता इसका जीता जागता उदाहरण बन चुके हैं.
राज ठाकरे ने अपने 37 सालों के पॉलिटिकल एक्सपीरिएंस का हवाला देते हुए कहा कि पहले महाराष्ट्र के नेताओं—बालासाहेब ठाकरे, शरद पवार और प्रमोद महाजन—ने कभी भी अपने नेताओं की गलतियों को सिर्फ इसलिए नहीं छिपाया, क्योंकि वो अपनी पार्टी के थे. यही कारण था कि तब महाराष्ट्र की राजनीति की देशभर में अलग पहचान थी.
उन्होंने कहा कि पहले देवेंद्र फडणवीस को एक संवेदनशील और संस्कारी मुख्यमंत्री माना जाता था, लेकिन अब उनकी चुप्पी उनकी संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर रही है.
मनसे प्रमुख ने फडणवीस से मांग की कि जो नेता इस तरह का शर्मनाक और असंवेदनशील व्यवहार कर रहे हैं, उनसे इस्तीफा लिया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो इतिहास फडणवीस को ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में याद करेगा जो अपने सहयोगियों की गलतियों पर पर्दा डालते रहे.
राज ठाकरे ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री एक बार सख्ती दिखा दें तो बाकी सभी नेता अपने-आप अनुशासन में आ जाएंगे.
यह विवाद उस कथित वायरल वीडियो के बाद शुरू हुआ जिसमें मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और विधायक अमित साटम मुंबई में बारिश से हुई दो मौतों का जिक्र करते समय मुस्कुराते हुए दिख रहे थे. विपक्ष ने इसे बेहद असंवेदनशील रवैया बताते हुए साटम समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी को घेरा.
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुंबई में हुई दोनों मौतें प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि यदि उनमें थोड़ी भी संवेदनशीलता बची है तो अमित साटम को तत्काल उनके पद से हटाया जाए.
राउत ने आरोप लगाया कि नालों की समय पर सफाई नहीं हुई, पेड़ों की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की गई और इसी वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई. उन्होंने कहा कि मुंबई पानी में डूबी हुई है, लोग बह रहे हैं, वाहन तैर रहे हैं और कई इलाकों में घरों में पानी भर गया है, लेकिन बीजेपी नेता हंस रहे हैं.
आपको बताते चलें कि भारी बारिश के दौरान मुंबई में दो बड़ी दुर्घटनाएं घटी थीं— चेंबूर में तेज हवा से एक भारी पेड़ स्कूल बस पर गिर गया, जिससे 11 साल के छात्र की मौत हो गई. वहीं दूसरी घटना मुंबई के साकीनाका इलाके में हुई थी, जहां 61 साल के असलम इसाक शेख खुले मेनहोल में गिर गए थे. बारिश के बहाव में नीचे गटर में बह जाने के करीब तीन से चार घंटे बाद उनका शव बरामद हुआ था. इस मामले की गूंज बीएमसी से लेकर विधानसभा तक सुनाई दी थी.
साकीनाका वाले मामले में पुलिस ने ड्रेनेज मरम्मत कार्य से जुड़े ठेकेदार और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वहीं, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी ने घटना के बाद एल वार्ड के सहायक आयुक्त समेत चार अधिकारियों को निलंबित किया है.