भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए, जानें इसका मतलब

Raj Thackeray share cartoon on india Pakistan Match: एशिया कप 2025 में भारत ने भले ही पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया हो लेकिन भारत में इस जीत के मायने बदले हुए हैं. पहलगाम हमले के बाद इस मैच पर विवाद छिड़ हुआ है. अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अमित शाह और जय शाह पर व्यंग्य चित्र शेयर कर आलोचना करते हुए पूछा- आखिर जीत किसकी? इससे पहले संजय राउत ने भी केंद्र सरकार को पर जमकर निशाना साधा था.

राज ठाकरे का व्यंग्य चित्र के क्या है मायने?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के चीफ राज ठाकरे के इस शेयर किए गए कार्टून में अमित शाह और उनके बेटे जय शाह (आईसीसी चेयरमैन) को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों से बात करते दिखाया गया है. जिसमें कैप्शन है- "Please get up guys… we have won, Pakistanis have lost!" ठाकरे ने सवाल उठाया, "आखिर जीत किसकी हुई और हार किसकी?" कार्टून में अमित शाह और जय शाह मारे गए लोगों को बता रहे हैं कि कि भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट में हरा दिया, लेकिन ये संवेदनहीनता की हद है. पहलगाम हमले के शहीदों के लिए ये जीत कोई तसल्ली नहीं दे सकती. ठाकरे का ये कार्टून सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. राज ठाकरे ने इसको लेकर अपने एक्स पर पोस्ट में इस कार्टून का चित्र पोस्ट किया है और पोस्ट में हैशटैग जैसे #पहलगाम #काश्मीर #PahalgamAttack #BCCI #ICC #AsiaCup #INDvsPAK लिखा है.

संजय राउत की केंद्र सरकार पर फटकार

इसके पहले शिवसेना (यूबीटी) के नेता और सांसद संजय राउत ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि मैच तभी हुआ क्योंकि सरकार ने इजाजत दी, खिलाड़ियों की इच्छा से नहीं. सुनील गावस्कर का हवाला देते हुए राउत बोले, "अगर सरकार न मानती तो टीम इंडिया नहीं खेलती." उन्होंने बीजेपी को ललकारा, "लोगों ने देश के लिए जान दी, शहीद हुए, और आप हाथ न मिलाने को प्रतिरोध कहते हो? क्या ये पहलगाम हमले का जवाब है?"