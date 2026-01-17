Advertisement
trendingNow13077299
Hindi Newsदेशचलो काम पर वापस चलते हैं... चुनाव में करारी हार के बाद राज ठाकरे का पहला बयान, कार्यकर्ताओं को दिया संदेश

'चलो काम पर वापस चलते हैं...' चुनाव में करारी हार के बाद राज ठाकरे का पहला बयान, कार्यकर्ताओं को दिया संदेश

Maharashtra Municipal Corporation Elections: महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों के बाद MNS प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और आगामी रणनीति पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भले ही उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि मराठी लोगों के हितों, भाषा, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करेंगे. ठाकरे ने हार को हिम्मत हारने का कारण न मानने की बात कही.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 17, 2026, 11:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Raj Thackeray: महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों के नतीजों के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X संदेश दिया. राज ठाकरे ने उन्हें बधाई दी और आगामी रणनीति पर जोर दिया. ठाकरे ने कहा कि इस बार का चुनाव आसान नहीं था और यह शिवसेना के खिलाफ भारी वित्त और सत्ता के दबाव वाली लड़ाई थी. बावजूद इसके, पार्टी के सभी चुने हुए कॉर्पोरेटर्स और कार्यकर्ताओं ने शानदार मुकाबला किया, जिसके लिए उन्हें उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए सराहा जाना चाहिए.

हमारे प्रतिनिधि मराठी लोगों के हितों की रक्षा करेंगे: राज ठाकरे 

ठाकरे ने स्वीकार किया कि MNS को इस चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन यह हार हिम्मत हारने का कारण नहीं बन सकती. उन्होंने कहा कि पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि मराठी लोगों के हितों की रक्षा करेंगे और यदि कोई उनके अधिकारों या मराठी पहचान के खिलाफ कदम उठाता है तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई मराठी लोगों, मराठी भाषा, मराठी संस्कृति और एक खुशहाल महाराष्ट्र के लिए है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ठाकरे ने कहा कि ऐसी लड़ाइयां लंबी चलती हैं और जीत के लिए लगातार मेहनत, विश्लेषण और रणनीति की जरूरत होती है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे चुनाव के अनुभवों का गहराई से विश्लेषण करें. यह देखें कि क्या गलत हुआ, कहां कमी रह गई और आगे क्या किया जाना चाहिए. राज ठाकरे ने अपने संबोधन में पार्टी और संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि मराठी लोगों के हितों और सम्मान के लिए हर स्तर पर सतर्क और संगठित रहना होगा. उनका संदेश स्पष्ट था कि चुनाव आते और जाते रहेंगे, लेकिन हमारी सांस मराठी है.

ये भी पढ़ें: BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने उन्हें सबक सिखाया...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना रनौत

संदेश के अंत में ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहकर अपने संगठन और पार्टी को नए सिरे से सुदृढ़ बनाने के लिए प्रेरित किया. राज ठाकरे ने कहा कि जल्द मिलते हैं. चलो काम पर वापस चलते हैं. चलो अपनी पार्टी और ऑर्गनाइजेशन को नए सिरे से बनाते हैं.

BMC चुनाव में मिली हार पर आई शिवसेना (UBT) की प्रतिक्रिया

इस बीच, बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने अपनी पहली औपचारिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है. पार्टी ने संकेत दिया कि मराठी समुदाय को उसका अधिकार और सम्मान दिलाने तक यह संघर्ष जारी रहेगा.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए संदेश में शिवसेना (यूबीटी) ने कहा कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. यह तब तक जारी रहेगी, जब तक मराठी व्यक्ति को वह सम्मान नहीं मिल जाता, जिसका वह हकदार है. पार्टी के इस बयान को बीएमसी में सत्ता गंवाने के बावजूद आक्रामक राजनीतिक रुख के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra Elections 2026

Trending news

'चलो काम पर वापस चलते हैं...' चुनाव में करारी हार के बाद राज ठाकरे का पहला संदेश
Maharashtra Elections 2026
'चलो काम पर वापस चलते हैं...' चुनाव में करारी हार के बाद राज ठाकरे का पहला संदेश
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
Malegaon Municipal Election Results
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
Battle Of Galwan
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
BMC Election
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
AIMIM
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
Maharashtra Municipal Election Results
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
Pune Election Results
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
PM Modi Assam visit
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
खूनखराबे के बीच वापसी... ईरान से लौटे भारतीयों ने क्या बताया, क्यों हो गए भावुक?
Indians Return from Iran
खूनखराबे के बीच वापसी... ईरान से लौटे भारतीयों ने क्या बताया, क्यों हो गए भावुक?
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
DNA
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'