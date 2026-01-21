MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, महाराष्ट्र में शिवसेना करेगी बड़ा खेल!

Maharashtra Politics: भाजपा और शिंदे सेना के गठबंधन ने BMC चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन दोनों सहयोगी दलों के बीच मेयर पद को लेकर कड़ी टक्कर चल रही है.
Maharashtra Goverment: महाराष्ट्र में BMC समेत 29 महानगरपालिका में हुए चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अब एक बार फिर राजनीति ने चौंका दिया है. बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना कल्याण डोंबिवली नगर निगम में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नव निर्वाचित पार्षदों के साथ गठबंधन की योजना बना रही है. यह घटना राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे के साथ BMC में साथ मिलकर चुनाव लड़ने के कुछ समय बाद देखने को मिली है.
बता दें कि यह घटना राज ठाकरे के अपने चचेरे भाई और शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मतभेद दूर करने और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने के कुछ ही समय बाद घटी है. भाजपा और शिंदे सेना के गठबंधन ने BMC चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन दोनों सहयोगी दलों के बीच मेयर पद को लेकर कड़ी टक्कर चल रही है. कल्याण डोंबिवली चुनावों में शिवसेना और भाजपा ने 53 और 50 सीटें जीती हैं. यह बहुमत के लिए जरूरी 62 सीटों से काफी ज्यादा है, हालांकि दोनों सहयोगी दलों ने मेयर पद पर अपना दावा किया है. यहीं पर 5 MNS पार्षदों की भूमिका आती है. अगर शिंदे सेना इन पांचों के साथ गठबंधन करती है, तो कुल संख्या 58 हो जाएगी, जो बहुमत से 4 कम है.
सीट को लेकर शिवसेना नेताओं श्रीकांत शिंदे और नरेश म्हस्के समेत MNS नेता नेता राजू पाटिल के बीच बातचीत हुई, जिसमें म्हस्के ने इस दावे को खारिज कर दिया कि यह राजनीतिक पुनर्गठन महायुति में फूट का संकेत देता है. उन्होंने कहा,' हमने कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव शिवसेना-भाजपा महायुति के रूप में लड़ा था और हम महायुति के रूप में ही सत्ता में बने रहेंगे.' वहीं उन्होंने MNS के साथ गठबंधन की आवश्यकता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया,' अगर सभी विकास के लिए एक साथ आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे. MNS कोई AIMIM नहीं है. यह शहर स्तर की विकास राजनीति है और अगर वे हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे.'
MNS नेता राजू पाटिल ने कहा कि पार्टी का यह फैसला नगर निगम में स्थिरता लाने के मकसद से लिया गया है. उन्होंने कहा,' भाजपा और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं. इसलिए उनका समर्थन करके हम उनके साथ चल रहे हैं. उन्हें दरकिनार करने का तो सवाल ही नहीं उठता.' उन्होंने कहा कि अगर यह व्यवस्था सफल होती है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाएगा. पाटिल ने कहा कि MNS प्रमुख राज ठाकरे ने स्थानीय नेतृत्व को क्षेत्रीय राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर स्वतंत्र फैसला लेने का अधिकार दिया है.
