गठबंधन के बाद भी किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक

BMC Election: मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने सोमवार सुबह बांद्रा वेस्ट स्थित रंगशारदा ऑडिटोरियम में पार्टी पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई. यह बैठक ऐसे समय हुई है जब शिवसेना (ठाकरे गुट) और एमएनएस के बीच गठबंधन की घोषणा हो चुकी है लेकिन मुंबई में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है.
BMC Election: आगामी मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष राज ठाकरे सोमवार को मुंबई में पार्टी के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज सुबह 9.30 बजे मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित रंगशारदा ऑडिटोरियम में हुई. यह बैठक ऐसे समय पर हुई है, जब शिवसेना (ठाकरे गुट) और एमएनएस के बीच गठबंधन की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
Mumbai, Maharashtra: MNS chief Raj Thackeray reached Bandra for a meeting with party leaders ahead of the BMC elections pic.twitter.com/zAJ1KPUURe
— IANS (@ians_india) December 29, 2025
आखिर क्या करना चाहता हैं राज ठाकरे
मुंबई महानगरपालिका को छोड़कर राज्य की अन्य नगरपालिकाओं के लिए एमएनएस ने एबी फॉर्म भर दिए हैं. इससे साफ संकेत मिलता है कि मुंबई को लेकर पार्टी अभी अंतिम फैसला नहीं कर पाई है. इसी उलझन और आगे की रणनीति तय करने के लिए राज ठाकरे ने यह अहम बैठक बुलाई. बैठक में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं को आगामी चुनावी रणनीति पर दिशा-निर्देश दिए.
इस बैठक में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मुंबई इकाई के लगभग सभी प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए. इनमें पार्टी के सीनियर नेता, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, महिला और पुरुष विभाग अध्यक्ष, विभाग सचिव, महिला और पुरुष सब-डिवीजन अध्यक्ष हैं. इसके अलावा मुंबई में सक्रिय स्टूडेंट सेना के स्टेट एग्जीक्यूटिव, विभाग अध्यक्ष और पार्टी से जुड़े अन्य संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे. माना जा रहा है कि इस बैठक में मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर गठबंधन की स्थिति, सीट बंटवारे, उम्मीदवारों की रणनीति और जमीनी स्तर पर पार्टी की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई.
