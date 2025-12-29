Advertisement
trendingNow13057155
Hindi Newsदेशगठबंधन के बाद भी किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक

गठबंधन के बाद भी किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक

BMC Election: मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने सोमवार सुबह बांद्रा वेस्ट स्थित रंगशारदा ऑडिटोरियम में पार्टी पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई. यह बैठक ऐसे समय हुई है जब शिवसेना (ठाकरे गुट) और एमएनएस के बीच गठबंधन की घोषणा हो चुकी है लेकिन मुंबई में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

BMC Election: आगामी मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष राज ठाकरे सोमवार को मुंबई में पार्टी के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज सुबह 9.30 बजे मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित रंगशारदा ऑडिटोरियम में हुई. यह बैठक ऐसे समय पर हुई है, जब शिवसेना (ठाकरे गुट) और एमएनएस के बीच गठबंधन की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

आखिर क्या करना चाहता हैं राज ठाकरे

मुंबई महानगरपालिका को छोड़कर राज्य की अन्य नगरपालिकाओं के लिए एमएनएस ने एबी फॉर्म भर दिए हैं. इससे साफ संकेत मिलता है कि मुंबई को लेकर पार्टी अभी अंतिम फैसला नहीं कर पाई है. इसी उलझन और आगे की रणनीति तय करने के लिए राज ठाकरे ने यह अहम बैठक बुलाई. बैठक में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं को आगामी चुनावी रणनीति पर दिशा-निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें: BMC चुनाव की लड़ाई और हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट

इस बैठक में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मुंबई इकाई के लगभग सभी प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए. इनमें पार्टी के सीनियर नेता, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, महिला और पुरुष विभाग अध्यक्ष, विभाग सचिव, महिला और पुरुष सब-डिवीजन अध्यक्ष हैं. इसके अलावा मुंबई में सक्रिय स्टूडेंट सेना के स्टेट एग्जीक्यूटिव, विभाग अध्यक्ष और पार्टी से जुड़े अन्य संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे. माना जा रहा है कि इस बैठक में मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर गठबंधन की स्थिति, सीट बंटवारे, उम्मीदवारों की रणनीति और जमीनी स्तर पर पार्टी की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

BMC Election 2026

Trending news

किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक
BMC Election 2026
किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक
दिग्विजय सिंह तब कांग्रेस को मजबूत करने से चूक गए, पिता का जनसंघ से नाता?
digvijay singh news
दिग्विजय सिंह तब कांग्रेस को मजबूत करने से चूक गए, पिता का जनसंघ से नाता?
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
Manipur
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा