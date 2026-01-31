NCP में पाटिल Vs पटेल: क्यों बेगानी शादी में MNS चीफ राज ठाकरे बन रहे दीवाना?

महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी (NCP) को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. 28 जनवरी को अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी अजित पवार गुट में अध्यक्ष कौन होगा इस बात पर सियासत शुरू हो गई है. इस बीच महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सियासी हलचल बढ़ा दी है. MNS चीफ राज ठाकरे ने एनसीपी को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है. इस पोस्ट में राज ठाकरे ने एनसीपी में अध्यक्ष पद को लेकर बिना किसी का नाम लिए ही एनसीपी के कुछ नेताओं पर निशाना साधा है.

एनसीपी के मौजूदा हालात को लेकर राज ठाकरे ने इशारों-इशारों में पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी, सत्ता की राजनीति और अवसरवाद पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हाल के दिनों में यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि एनसीपी के दोनों गुट शरद पवार गुट और अजित पवार गुट दोबारा एक हो सकते हैं. हालांकि, बदलते राजनीतिक हालात और अंदरूनी समीकरणों के चलते फिलहाल इस संभावना पर ब्रेक लगता दिख रहा है. सियासी विश्लेषकों का मानना है कि राज ठाकरे का यह तंज सीधे तौर पर एनसीपी के नेतृत्व और उसके हालिया फैसलों से जुड़ा हुआ है.

बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना...

एनसीपी अजित पवार गुट के आंतरिक मामलों के बीच राज ठाकरे ने बेगानी शादी में दीवाना हुए जा रहे हैं. उन्होंने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर प्रफुल्ल पटेल पर निशाना साधा. राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि पार्टी में किस आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं और अध्यक्ष पद को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही है. उनके इस बयान को एनसीपी के भीतर चल रही खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है. पोलिटकल एक्सपर्ट्स की माने तो मानना है कि इन घटनाक्रमों से साफ है कि फिलहाल एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच एकता की राह आसान नहीं है, और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में और भी तीखे बयान और घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं.

क्या बोले राज ठाकरे?

महाराष्ट्र की सियासत में जारी उठापटक के बीच MNS चीफ राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मौजूदा राजनीतिक हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'हाल के दिनों में राज्य की राजनीति पूरी तरह उथल-पुथल से गुजर रही है. राज ठाकरे ने लिखा कि सच कहें तो इस पूरे घटनाक्रम पर टिप्पणी करने का मन नहीं करता, लेकिन दिनभर जो राजनीतिक घटनाएं सामने आ रही हैं, उन पर बोलना जरूरी हो गया है. उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का जिक्र करते हुए कहा कि यह पार्टी वास्तव में मराठी मिट्टी से जुड़ी हुई पार्टी है.'

'NCP में पाटिल बनाम पटेल'

राज ठाकरे ने आगे कहा कि ऐसी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी सच्चा मराठी होना चाहिए. राज ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कोई ‘पाटिल’ हो सकता है, लेकिन ‘पटेल’ नहीं. उनके इस बयान को महाराष्ट्र की राजनीति में नेतृत्व और पहचान से जुड़े सवालों के रूप में देखा जा रहा है. शपथ ग्रहण के तुरंत बाद शरद पवार गुट की ओर से यह संकेत दिए गए थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों धड़ों के बीच विलय की संभावना बन सकती है. इन कयासों को उस वक्त और बल मिला था, जब दोनों पक्षों के कुछ नेताओं के बयानों में नरमी दिखाई दी थी. हालांकि, सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार गुट के प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति ने इन अटकलों पर लगभग विराम लगा दिया है. इसे दोनों खेमों के बीच बढ़ती दूरी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

