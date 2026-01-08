बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता, BJP पर लगाए बड़े आरोप

Advertisement
Raj Thackeray: मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि BJP नगर निगमों पर राज करती है तो 'मराठी मानुस' बेबस हो जाएगा.

 

Jan 08, 2026, 11:16 AM IST
Raj Thackeray: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है, इन दिनों बीजेपी कांग्रेस गठबंधन की चर्चा जोरों पर है, वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. साथ ही आरोप लगाया है कि जो लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं वो केंद्र और राज्य में सत्ता में हैं. इसके अलावा चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा अगर BJP नगर निगमों पर राज करती है तो 'मराठी मानुस' बेबस हो जाएगा.

मराठी मानुस के लिए आए साथ 
शिवसेना (UBT) के पार्टी माउथपीस सामना में छपे राज और शिवसेना (UBT) प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे के जॉइंट इंटरव्यू के पहले हिस्से में महाराष्ट्र निर्माण सेना (MNS) चीफ ने कहा कि वह और उनके चचेरे भाई अपने वजूद के लिए नहीं, बल्कि राज्य में मराठी मानुस के लिए एक साथ आए हैं. इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर के लोग सिर्फ रोजी-रोटी के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि वे अपने इलाके बना रहे हैं.

जारी है कोशिशें
उन्होंने दावा किया कि यह एक पुराना जख्म है. मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के सपने को पूरा करने की कोशिशें जारी हैं. आज माहौल वैसा ही है जैसा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के समय था, जब गुजरात मुंबई को अपना हिस्सा बनाना चाहता था. जो लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं, वे केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में हैं. इसके अलावा कहा कि इस समय सीमाएं तय करनी हैं, खासकर मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, मीरा-भायंदर, कल्याण-डोंबिवली और छत्रपति संभाजीनगर में, तो सिविक बॉडीज को कंट्रोल करना जरूरी है.

उद्धव ठाकरे ने भी साधा निशाना
वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि BJP डेवलपमेंट का प्रचार करती है, लेकिन इससे तरक्की के बजाय तबाही होती है. उन्होंने दावा किया कि यह बिना प्लानिंग का डेवलपमेंट है. सरकार को नहीं पता कि वह क्या चाहती है.  उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से, जो लोग सत्ता में हैं वे मराठी या महाराष्ट्र से हैं लेकिन उनका मुंबई के लोगों से कोई लेना-देना नहीं है. वे सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करते हैं.

Raj Thackeray

बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
