मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को कतई न दें वोट; तहसीन पूनावाला ने की अपील

'मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए...' ठाकरे ब्रदर्स को कतई न दें वोट; तहसीन पूनावाला ने की अपील

Shiv Sena: राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदाय से राज और उद्धव ठाकरे पर भरोसा न करने की अपील की है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज ठाकरे ने हमेशा मुस्लिमों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया और कहा कि दोनों भाई सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:14 AM IST
BMC Elections: राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे किसी भी कीमत पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर विश्वास न करें. मौजूदा समय में ये दोनों ही राजनीतिक लाभ अर्जित करने के लिए मकसद से एक साथ आने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों भाइयों के मुस्लिम समुदाय के रुख का अध्ययन किया जाए, तो यह साफ जाहिर हो जाता है कि ये भरोसे के लायक नहीं हैं.

तहसीन पूनावाला ने गुरुवार को कहा कि राज ठाकरे ने हमेशा ही मुस्लिम समुदाय को दोयम दर्जे का समझा और उन पर अत्याचार किए. 2014 में रमजान के महीने में राज ठाकरे ने एक मुस्लिम युवक के मुंह पर जबरन खाना ठूंसा था और हद तो तब हो गई थी जब शिवसेना (यूबीटी) ने इस मामले को उचित ठहराने की कोशिश की.

उन्होंने कहा कि जिस तरह से गणित में शून्य को किसी भी संख्या के साथ गुणा करो, तो उसका परिणाम हमेशा शून्य ही रहता है, आज की तारीख में राज ठाकरे की भी स्थिति कुछ वैसी ही हो चुकी है. राज ठाकरे राज्य में किसी भी दल के साथ चले जाएं, उनका कहीं भी भला होने वाला नहीं है. उन्हें किसी भी प्रकार का राजनीतिक लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है.

 शिवसेना ने हमेशा से ही मुस्लिमों को किया प्रताड़ित: पूनावाला  

पूनावाला ने कहा कि इतिहास इस बात की खुद तस्कीद करता है कि किस तरह से इस शिवसेना ने हमेशा से ही मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित किया. ये वही शिवसेना है, जिसने यह कहा था कि हमने सिर्फ 10 मिनट के अंदर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था. इतना ही नहीं, ये वही लोग हैं, जिन्होंने यहां तक मांग की थी कि मुस्लिम समुदाय से मतदान का अधिकार छीन लेना चाहिए.

हम नहीं भूल सकते हैं कि किस तरह से राज ठाकरे ने कोरोना काल में कहा था कि मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए. इन्हें उपचार की भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए और आज की तारीख में स्थिति ऐसी बन चुकी है कि ये लोग बीएमसी चुनाव में मुस्लिम समुदाय का सहारा लेकर राजनीतिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं.

तहसीन पूनावाला ने महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदाय से अपील की कि आप लोग किसी भी कीमत पर राज ठाकरे पर भरोसा मत करना. अगर आप लोगों को वोट देना है, तो इंडिया गठबंधन को दो, लेकिन शिवसेना (यूबीटी) या राज ठाकरे को मत दो. ये लोग मुस्लिम समुदाय से वोट लेने के लायक नहीं हैं. मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि अगर कल को केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके बच्चों को जगह दें, तो ये लोग वहां पर भी चले जाएंगे. ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि वे इन लोगों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करें.

ये लोग सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इन दोनों भाइयों के मन में मुस्लिम समुदाय के लिए कोई भी प्रेम नहीं है. ये दोनों ही अवसरवादी नेता हैं, जिन्हें मुस्लिम समुदाय के हितों से कोई लेना देना नहीं है. ये सिर्फ इसी अवसर की तलाश में रहते हैं कि कैसे और कहां से मुझे राजनीतिक लाभ प्राप्त हो.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

