चुनावी शपथ: BJP की सरकार बनने तक डिनर छोड़ा, माला-साफा भी नहीं पहनेंगे नेताजी

अलीगढ़: सत्ता में आने के लिए नेता दावे-वादों से लेकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं. राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया (Satish Poonia) ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी पार्टी राज्य में सरकार नहीं बना लेती वह माला और साफा नहीं पहनेंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने शाम का भोजन न करने की प्रतिज्ञा भी ले डाली है. यानी जब तक भाजपा राजस्थान में सरकार नहीं बना लेती, पूनिया डिनर नहीं करेंगे.

उत्तर प्रदेश (UP) के अलीगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सतीश पूनिया (Satish Poonia) ने गुरुवार को कहा कि राजस्थान में जब तक पार्टी सत्ता में नहीं आती तब तक वह माला-साफा नहीं पहनेंगे और न ही रात का भोजन करेंगे. इस दौरान, भाजपा नेता ने कांग्रेस को अगले चुनाव में जड़ से उखाड़ फेंकने का भी संकल्प लिया.

#WATCH | "I have taken a resolution that until we uproot Congress party in Rajasthan in 2023 and form BJP govt (in 2023 Rajasthan polls) with absolute majority, I will not wear 'mala' and 'safa' and not have dinner," says Rajasthan BJP chief Satish Poonia in Aligarh. (03.02.2022) pic.twitter.com/n6ki6R2xZe

