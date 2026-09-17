/लव मैरिज करने पर खफा परिवार ने बेटी को उठाया, बेंगलुरु में किडनैपिंग से हंगामा; तेज रफ्तार कार ने कई को रौंदा

बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यहां पर एक युवती का अपहरण कर लिया गया. अपरणकर्ता कोई बदमाश नहीं, बल्कि युवती के परिवार की ओर से भेजे गए कुछ लगो थे. युवती का अपहरण कर जा रही कार ने सड़क पर कई वाहनों को टक्कर मारी, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं.
दरअसल, आरोप है कि राजस्थान के रहने वाले इस परिवार की मर्जी के खिलाफ मेलवास गांव की निवासी गुनारामु की बेटी पूजा ने अपने 23 वर्षीय प्रेमी ओम प्रकाश से शादी की थी। युवती ने शादी की थी और वह अपने पति के साथ बेंगलुरु में रहती थी. शादी करीब 8 महीने पहले हुई थी. शादी के बाद दंपती अग्रहारा दसराहल्ली में रहने लगा.
कुछ रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से बताया गया कि बुधवार शाम को चार लोग कार से बेंगलुरु पहुंचे. उन्होंने पूजा को उसके घर से जबरन बाहर निकाला. इसके बाद उसे एक कार में बैठाकर ले जाने लगे. इस दौरान युवती चिल्लाती रही. पुलिस ने बताया कि गाड़ी का नंबर (RJ 22 CC 9691) राजस्थान का था. पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है.
पीड़िता को लेकर जब आरोपी भाग रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया. इस दौरान कार की स्पीड काफी तेज थी. पुलिस ने कहा कि भागने के दौरान वह कार कई वाहनों से टकरा गई. इस पूरी घटना में 6 लोगों के घायल होने की सूचना है.
जो लोग घायल हुए हैं, उनमें 12 साल के पृथ्वीराज, 9 साल की यशिका, 35 साल के अमुल, 64 साल के मणि, 57 साल की जयलक्ष्मी और 33 साल के संतोष शामिल हैं। इसमें कुछ लोगों की हालत नाजुक हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
कार सवार जब पूजा का अपहरण करके ले जा रहे थे, तो स्थानीय लोगों ने कार का पीछा किया. अंत में होसाहल्ली के पास कार को रोक लिया गया. बाद में लोगों ने इस कार में मौजूद आरोपियों को बाहर निकाला. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में आरोपियों को बाहर निकलते हुए देखा जा रहा है. मौके पर पहुंच कर पुलिस ने स्थिति को संभाला और युवती को अपने कब्जे में लिया.
इस पूरी घटना में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनकी पहचान राजस्थान निवासी राकेश, करण और अयान के तौर पर हुई है. पुलिस ने कहा कि कार चला रहा आरोपी सद्दाम अभी फरार है. पुलिस को उसकी तलाश है. पुलिस ने शक जताया है कि युवती के चिल्लाने के बाद चालक घबरा गया और गाड़ी को तेज चलाना शुरू कर दिया. इस कारण कई अन्य वाहनों को टक्कर लगी.
पुलिस ने इस मामले ती जांच शुरू कर दी है. पुलिस घटना के सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है. युवती के अपरहण में किन लोगों की भूमिका थी, इसकी जांच भी की जा रही है. पुलिस पूजा की एक बुआ से भी पूछताछ कर रही है. पुलिस ने शक जताया है कि बुआ ने सद्दाम से संपर्क किया था. पूजा शादी के बाद भी अपनी बुआ के संपर्क में थी.