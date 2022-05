Crime News: पायल चोरी के शक में चार साल की मासूम की हत्या, घर में किया दफन; ऐसे हुआ भंडाफोड़

Four Year Old Girl Killed In Jhalawar: राजस्थान (Rajasthan) के झालावाड़ (Jhalawar) से एक खौफनाक घटना सामने आया है. दरअसल, यहां एक चार साल की बच्ची की बेरहमी से सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उस पर पायल चोरी करने का शक था. महिला ने मासूम की कथित रूप से गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में शव को अपने घर में रेत के टीले में दफन कर दिया.

टॉफी देने के बहाने बच्ची को फुसलाया

झालावाड़ पुलिस के मुताबिक, भवानी मंडी थाना इलाके में 29 साल की एक महिला शनिवार शाम को टॉफी देने के बहाने बहला-फुसलाकर बच्ची को अपने घर में ले गई. उसने बच्ची के सिर पर पत्थर से वार किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को घर में बालू के टीले में दफना दिया.

ऐसे हुआ भंडाफोड़

गुमशुदगी की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और रविवार सुबह घर से शव बरामद किया. फिर उसी रात महिला को गिरफ्तार कर लिया. सोमवार को महिला को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

आरोपी ने कबूली वारदात को अंजाम देने की बात

भवानी मंडी पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर महेश सिंह ने कहा कि आरोपी महिला ने वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. उसके कब्जे से पायल बरामद कर ली गई है. पुलिस ने बताया कि महिला ने घटना के बारे में अपने पति को भी नहीं बताया.

जान लें कि चार साल की बच्ची मध्य प्रदेश के सुवासरा की रहने वाली थी. वो पिछले चार महीने से अपनी मां के साथ राजस्थान के झालावाड़ जिले के मेहरपुर गांव में अपने नाना-नानी के घर में रह रही थी.

(इनपुट- भाषा)

