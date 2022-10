Rajasthan: जयपुर में खौफनाक वारदात, पायल लूटने के लिए चोर ने 100 साल की बुजुर्ग महिला के काट दिए पैर

Rajasthan Crime News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां एक अज्ञात चोर ने 100 साल की वृद्ध महिला के पैर में पड़ी पायल लूटने के लिए उसके पैर ही काट दिए. सामाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, चोर ने बुजुर्ग महिला के पैर धारधार हथियार से काटे. हालांकि पुलिस ने बाद में हथियार को बरामद कर लिया है. पुलिस की एक टीम इस मामले की जांच कर रही है, जबकि पीड़िता को परिवार वालों ने फौरन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. डॉक्टरों की एक टीम लगातार उन पर नजर रखे हुए है. एएसपी गलता पीएस ने बताया कि अपराध में प्रयुक्त हथियार के साथ-साथ पैरों के कटे हुए हिस्से भी बरामद किए गए हैं. वृद्ध महिला का इलाज चल रहा है.

खून ज्यादा बहने से हालत गंभीर

पीड़िता की बेटी गंगा देवी ने फोन पर बताया कि मेरे पास मेरी बेटी का फोन आया था कि नानी एक नाले के पास अपने पैरों के कटे हुए हिस्सों के साथ घायल पड़ी हैं. सूचना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया. बताया गया कि पैर कट जाने के बाद बुजुर्ग महिला का काफी खून बह गया, जिस वजह से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

Rajasthan | Legs of an elderly woman chopped off by unidentified miscreants to loot her anklets in Jaipur

Legs of an elderly woman aged around 100 yrs were cut off & her anklets were looted. She was lying severely injured near her house. Her neck had injuries too:ASP, Galta PS pic.twitter.com/qB31EMaJcL

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 9, 2022