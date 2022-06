Rajasthan: बेटी का घर उजाड़ दामाद के साथ भागी महिला ऐसी हालत में मिली, लगी गांव वालों की भीड़

Mother in law and Son in law found dead in Barmer: राजस्थान के बाड़मेर में अपनी ही बेटी का घर उजाड़ने के बाद एक मां अपने दामाद के साथ मृत पाई गई. रिश्तों को शर्मसार करने वाले इस मामले का खुलासा हुआ तो पूरे गांव की भीड़ उस जगह तक पहुंची जहां सास और दामाद दोनों फंदे से लटके थे.

बेटी का घर उजाड़ने के बाद दी जान

एक मां ने अपनी ही बेटी के घर में आग लगाने के बाद उसके पति को लेकर भाग गई. रिश्तों को शर्मसार करने वाले इस मामले में सास और दामाद के बीच करीब एक साल से अवैध संबध थे. एक साल पहले ही इस मां ने अपनी बेटी की शादी की थी. ऐसे में जब सुबह सवेरे सास और जमाई दोनों पेड़ पर लटके मिले तो पूरे गांव में बवाल मच गया. हैरान करने वाले इस मामले में एक साथ कई घर उजड गए हैं. पूरे गांव में फिलहाल इसी मामले की चर्चा हो रही है.

सन्न रह गए लोग

जानकारी के मुताबिक बाड़मेर ग्रामीण थाना क्षेत्र के केरावा गांव निवासी हेताराम की शादी सालभर पहले खारटीया गांव में हुई थी. उसके बाद ही सास और दामाद के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था. बात निकली तो दूर तक गई इसके बाद दामाद हेताराम और सास दरिया देवी ने बाड़मेर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मुनाबाव रोड पर एक खेजड़ी से फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी.

पुलिस की जांच जारी

खबर लगते ही बाड़मेर ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल का मौका मुआयना कर शवों को नीचे उतरवाकर बाड़मेर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. इसके बाद पुलिस ने दोनों के परिजनों को सूचना दे दी है. अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किए जाएंगे.

