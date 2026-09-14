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Rajasthan Election Results 2026: राजस्थान नगर निकाय चुनाव में जीत की ओर बढ़ी BJP, इन सीटों पर लहराया 'भगवा परचम'; कांग्रेस का हाल भी जानिए

Rajasthan Nikay Chunav Results 2026: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है. शुरुआती रूझानों में बीजेपी के बढ़त मिलती नजर आ रहा है, लेकिन कुछ सीटों पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है. इस चुनाव को साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है...

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 14, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:09 AM IST
Rajasthan Election Results 2026: राजस्थान नगर निकाय चुनाव में जीत की ओर बढ़ी BJP, इन सीटों पर लहराया 'भगवा परचम'; कांग्रेस का हाल भी जानिए

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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