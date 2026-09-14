Rajasthan Election Results 2026: राजस्थान नगर निकाय चुनाव में जीत की ओर बढ़ी BJP, इन सीटों पर लहराया 'भगवा परचम'; कांग्रेस का हाल भी जानिए

दरअसल, ये चुनाव 10 नगर निगम, 252 नगर पालिका और 47 नगर परिषद के लिए हुए थे. 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में वोट डाले गए थे. हालांकि, जयपुर नगर निगम वार्ड 62 के भाग संख्या 23 नतीजे आज घोषित नहीं किए जाएंगे. राजस्थान चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि यहां पर फिर से मतदान कराया जाएगा. चुनाव आयोग ने माना कि वोटिंग के दौरान यहा पर कुछ ऐसे घटना हुई, जिससे वोटों में चुनाव पर प्रभाव पड़ने की संभावना है. नगर निकाय चुनाव से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए यहां क्लिक करें...