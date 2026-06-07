अशोक गहलोत ने भले ही चार साल पुरानी बात को याद किया और दावा किया कि एक साजिश के कारण वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाएं, लेकिन इस बयान का गहरा असर आने वाले समय में दिल्ली तक दिखाई दे सकता है. बीजेपी कहीं न कहीं गहलोत के इस बयान के आधार पर कांग्रेस को घेरने को काम करेगी. वहीं, अशोक गहलोत के इस बयान के बाद पार्टी के भीतर के कलह की तस्वीर भी सामने आ सकती है. इससे पहले कर्नाटक में भी कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह देखने को मिली, तो वहीं अब राजस्थान में यही तस्वीर देखने को मिली है.