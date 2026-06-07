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4 साल बाद अचानक अशोक गहलोत का दर्द क्यों छलका? कांग्रेस अध्यक्ष पर छिपा नहीं पाए अपनी कसक

कांग्रेस आलाकमान के फरमान के बाद कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन हुआ. करीब तीन साल से कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर किच-किच चल रही थी. साल 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ही सीएम पद के लिए तनाव देखने को मिला. पार्टी ने समीकरण साधते हुए सिद्धारमैया को सीएम बनाया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 07, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:39 PM IST
4 साल बाद अचानक अशोक गहलोत का दर्द क्यों छलका? कांग्रेस अध्यक्ष पर छिपा नहीं पाए अपनी कसक
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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