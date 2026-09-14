/निकाय चुनाव में गजब हो गया: न अपनों ने पूछा न जनता ने, BJP कैंडिडेट के खाते में आया महज 1 वोट

राजस्थान निकाय चुनाव से एक बेहद हैरान करने वाला नतीजा सामने आया है. डीडवाना-कुचामन जिले की परबतसर नगरपालिका में बीजेपी उम्मीदवार को सिर्फ 1 वोट मिला. वार्ड नंबर 13 से लड़े प्रत्याशी कैलाशचंद को मिले इस एक वोट ने सबको चौंका दिया. दिलचस्प बात यह रही कि खुद उनका वोट भी दूसरे वार्ड में था, यानी उन्हें जो इकलौता वोट मिला वो भी किसी अनजान वोटर ने ही उन्हें दिया था, अब इस अजीबोगरीब नतीजे की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है.
परबतसर नगरपालिका के वार्ड 13 का मुकाबला पूरी तरह एकतरफा रहा. कांग्रेस उम्मीदवार हिना खानम ने 376 वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी राशिद खान 195 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे. वहीं, बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार कैलाशचंद के खाते में केवल 1 ही वोट आया. हैरानी की बात सिर्फ वार्ड 13 तक ही सीमित नहीं रही. वार्ड नंबर 20 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रत्याशी भंवर लाल को भी पूरे चुनाव में सिर्फ 1 ही वोट मिला.
सिर्फ 1 वोट पाने वाले भाजपा प्रत्याशी कैलाशचंद ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बताया कि उन्हें मिला वह एकलौता वोट भी उनका खुद का नहीं है. कैलाशचंद ने कहा 'मेरा नाम वार्ड नंबर 12 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, जबकि पार्टी ने मुझे पड़ोस के वार्ड नंबर 13 से टिकट देकर मैदान में उतारा था. जाहिर है कि मैं खुद अपने लिए वोट नहीं कर सकता था, मुझे जो 1 वोट मिला है, वह वार्ड 13 के ही किसी मतदाता ने मुझे दिया है. इसी वजह से मुझे सिर्फ एक वोट मिला.'
वार्ड 13 के इस अजीबोगरीब नतीजे के उलट पूरी परबतसर नगरपालिका में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही. कुल 25 वार्डों में से कांग्रेस ने 13 सीटें जीतकर मामूली बढ़त बनाई, जबकि बीजेपी को 12 वार्डों में जीत मिली. पूरे राज्य के 309 निकायों में 10 हजार से ज्यादा पार्षदों की मतगणना के बीच कैलाशचंद का यह '1 वोट' वाला मामला सबसे ज्यादा चर्चा में है.
नागौर जिले की रियानबारी नगरपालिका के वार्ड 15 में कांग्रेस उम्मीदवार मजीद मोहम्मद को भी सिर्फ एक वोट मिला, यहां से बीजेपी के सुनील कुमार चौहान जीते. वहीं बालोतरा जिले की सिंधरी नगरपालिका के वार्ड 3 में RLP उम्मीदवार ओम प्रकाश को एक भी वोट नहीं मिला.